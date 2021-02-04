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白马寺明起恢复开放
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.02 16:59

　　洛报融媒记者刚刚获悉，9月3日起白马寺恢复对外开放。

　　疫情防控期间，白马寺将全力落实各项防控措施，严格控制游客总接待量，凡进寺人员，必须服从现场工作人员管理，有序进行实名登记、测温、戴口罩，持健康绿码、行程码进寺。在购票、排队等候时，保持1米以上距离，严禁人员扎堆和聚集。

　　此外，寺院内大雄殿、接引殿、毗卢阁暂不能入内，藏经阁、法宝阁、印度殿、止语茶舍、斋堂暂不对外开放。寺院暂停一切大型宗教活动。（洛报融媒记者 李冰 /文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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