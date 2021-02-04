全省唯一！洛阳4个田径单项荣膺“国字号”后备人才基地

2日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，近日，国家体育总局公布国家田径单项高水平后备人才基地评审结果，洛阳市田径体校的标枪，短跑，跨栏，跳远、三级跳远4个项目连续第四次荣膺国家级单项后备人才基地，入选次数和数量位居全省第一。

2日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，近日，国家体育总局公布国家田径单项高水平后备人才基地评审结果，洛阳市田径体校的标枪，短跑，跨栏，跳远、三级跳远4个项目连续第四次荣膺国家级单项后备人才基地，入选次数和数量位居全省第一。

据介绍，国家田径单项高水平后备人才基地评审工作旨在加强我国田径单项高水平后备人才培养，完善后备人才梯队建设，提高后备人才输送率和成才率，为奥运会选拔培养更多优秀运动员。获批高水平后备人才基地的单位将获得一系列支持：中国田协每年组织1至2次训练营，邀请国内外专家对单项基地训练进行集中指导和检查，对教练员进行培训；中国田协每年组织部分单项基地运动员、教练员参加国内外比赛；中国田协将优先选拔单项基地的运动员、教练员参加国家青少年队，组建国家人才梯队。

据了解，洛阳市田径体校成立于1998年7月，前身是洛阳市标枪单项体校，1986年挂牌国家标枪单项后备人才训练基地。2017年被国家体育总局命名为“国家重点高水平体育后备人才基地”，是全国唯一一所田径专业体校。建校以来，在河南省各级赛事中共获579枚金牌，向省田径运动管理中心及省体校输送100余人。凭借该校培养的优秀人才，在近4届省运会上，洛阳代表团的田径项目团体总分和奖牌数均位居全省前茅。（洛报融媒记者 孟山 文/图）