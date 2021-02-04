栾川县清理河道淤积物8万立方米 、树木近3万棵【视频】

“突突突，突突突……”2日上午，洛阳市栾川县在连续多日降雨后，终于迎来晴天。在秋扒乡紧邻荷香小镇的北沟河段，三台挖土机正在加紧施工。

“突突突，突突突……”2日上午，洛阳市栾川县在连续多日降雨后，终于迎来晴天。在秋扒乡紧邻荷香小镇的北沟河段，三台挖土机正在加紧施工。

一边，河床淤积的砂石、淤泥被清理至河岸两侧；另一边，一台挖土机正在拆除前方一段拦水设施。

大型机械正在清理河道淤积物

秋扒乡区域内山体沙土居多，经过河水冲刷，容易形成河道淤泥堆积。今年7月初，按照市县关于小流域河道清淤、清障、护堤“两清一护”综合治理工作要求，秋扒乡逐河道逐流域研究制定了工作方案。

秋扒乡党委书记张文静介绍，经过前期排查研判，该乡区域内的北沟河、小河、鸭石河、龙王幢河等8条河流淤积严重，小片地、树木等障碍物亟需清理。“这是我们乡最后一段工程了，争取今天结束！”