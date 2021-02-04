——记河南省5A景区 刘明 (常德市人大常委会原主任) 少林寺 (2021年8月23日) 少林寺兮， 登封造极。 郑州隶辖， 5 A 旖旎。 禅宗祖庭， 大乘圣地。 ＂第一名刹＂， 世界文遗。 嵩山南麓， 俯视少溪。 院落七进， 五乳背依。 山门高耸， 门楣御题。 ＂祖源谛本＂， 跋陀创立。 荫掩甬道， 石碑林立。 晨钟暮鼓， 云衬霞披。 ＂宝树芳莲＂， 康熙赐给。 宝殿生辉， 巍峨绮丽。 法堂藏经， 浩瀚卷帙。 六祖拜佛， 香焚烛继。 千佛壁画， 衣袂得体。 ＂龙庭＂行宫， 榻卧弘历。 塔林砖垒， 高僧墓地。 初祖庵者， 达摩面壁。 ＂本来面目＂， ＂东来肇迹＂。 少林功夫， 禅武合一。 龙门石窟 (2021年8月22日) 龙门石窟， 河南巨璧。 洛阳南郊， 5 A 壮丽。 两山对峙， 伊水湍急。 天阙大观， 风景秀丽。 北魏始凿， 清末止息。 造像十万， 长逾二里。 大卢舍那， 微笑神秘。 眉如弯月， 端庄得体。 斋祓堂者， 寺曰潜溪。 敦厚造型， 仪态静谧。 宾阳三洞， 佛佗多肌。 洞刻万佛， 观音播喜。 莲花饰顶， 浮雕遂意。 飞天轻盈， 裙长腰细。 ＂古阳＂发端， 地镌＂马蹄＂。 题记存世， 书法珍奇。 看经古寺， 双室垂壁。 香山碑亭， 乾隆御题。 摩崖三龛， 半途殆矣。 轮廓初现， 亦具魅力。 云台山 (2021年7月31日) 云台山者， 境归河南。 修武辖之， 矗于七贤。 山势险峻， 云锁雾漫。 高崖对峙， 瀑泻溪潭。 东晋始称， 名号多变。 山水绝佳， 俏姿丽颜。 红石峡兮， 子房之南。 九龙游溪， 丹壁如燃。 峡号潭瀑， 飞练走泉。 平湖水母， 桃花绽瓣。 ＂茱萸＂＂覆釜＂， 药王炼丹。 王维＂思亲＂， 诗诵千年。 曲洞叠彩， 十里蜿蜒。 高差千米， 首尾相连。 古寺巍峨， 众谓＂万善＂。 匾额御赐， 铜佛精湛。 孙登啸台， 刘协避炎。 七贤隐居， 嵇康淬剑。 二OO七， 5 A 授衔。 焦作振奋， 沙墙光鲜。 神农山 (2021年8月1日) 神农山兮， 河南名胜。 辖于沁阳， 座居紫陵。 始祖炎帝， 五谷辨认。 设坛祭天， 故尔得名。 老子筑炉， 丹成道升。 韩李文章， 天下传闻。 ＂三祈＂圣地， 神农显灵。 雨顺风调， 五谷丰登。 主峰＂北顶＂， 雅称＂紫金＂。 ＂中天玉柱＂， 直插霄境。 金光流溢， ＂八卦＂彰＂坑＂。 伏羲卧悟， 传说迷人。 庙供＂二仙＂， 号曰＂静应＂。 瑶池圣阁， 遗址分明。 ＂龙脊＂蜿蜒， 廿里延伸。 跌宕起伏， ＂五奇＂著名。 桃花溪者， 草异花馨。 泉涌瀑流， 玉漱珠喷。 云路天低， ＂宫＂唤＂清静＂。 ＂真谷＂＂沐涧＂， 竹树合荫。 青天河 (2021年8月6日) 青天河兮， 地跨两省。 河南博爱， 山西晋城。 地质公园， 水碧山青。 5 A 多娇， 佳致恭迎。 丹河长虹， 独拱曲伸。 ＂亚洲第一＂， 铁龙驰骋。 东汉古槐， 卌尺躯身。 曹操拴马， 因典扬名。 三教圣殿， 宋代筑竣。 佛道儒祖， 同堂奉敬。 大泉湖者， 碧波秀灵。 ＂北方三峡＂， 譬拟桂林。 殿供玉皇， ＂佛耳＂峡深。 ＂金龟望月＂， 宛若天成。 泉潭相接， 珠吐玉喷。 峰峦叠翠， 岩顶＂卧鹰＂。 寺谓＂月山＂， 比肩少林。 ＂清风＂＂宝光＂， 永乐更名。 大佛天然， 世间罕闻。 高逾百米， 赐福久恒。 殷墟 (2021年3月4日) 安阳殷墟， 河南辖境。 原称"北蒙"， 村名"小屯"。 二十世纪， 吉运降临。 甲骨出土， 世界闻名。 商之都城， 文物确证。 盘庚迁都， 是为中心。 甲骨刻字， 蕴丰涵深。 十五万片， 地呼天惊。 青铜时代， "灿烂文明"。 司母戊鼎， 精美绝伦。 宫殿宗庙， 遗址分明。 王陵肃穆， "妇好"人殉。 铸铜造器， 牛卧虎奔。 簋礼钲乐， 戈镞乃兵。 玉石雕刻， 马驾车行。 白陶勒饰， 占卜时兴。 甲骨窖穴， 纳罕藏珍。 档案库矣， 信史力证。 "铁云藏龟"， "龙骨"可吟。 5 A 炫目， 世遗册登。 洛阳白云山 (2021年3月6日) 白云山者， 畴归河南。 洛阳所属， 嵩县之南。 "伏牛"腹地， 山耸水环。 森林原始， "地质公园"。 玉皇极顶， 巅若王冠。 道教胜地， 香火绵绵。 峰插九重， 高逾二千。 登临俯视， 迩遐尽览。 奇峰俊秀， 云绕腰间。 薄雾蒙翠， 日出开颜。 "九龙"泼瀑， 水击声远。 壁隐潭溢， 虹拱接天。 "龙背三景"， 古木参天。 "黄山再造"， 红叶爛漫。 "银粉"争奇， "金麟"斗艳。 "一品朱衣"， 牡丹欲仙。 留候祠兮， 静伫湖畔。 催树添荫， 唤云作伴。 怡情美景， "京洛名山"。 身价5 A ， 誉冠中原。 洛阳龙潭大峡谷 (2021年7月12日) 洛阳龙潭， 峡谷大焉。 新安北部， 风光灿然。 王屋黛眉， 山围麓绾。 岩红谷幽， 地质公园。 关峡相望， 潭瀑珠联。 壁立万仞， 裂嘴吞天。 水往高流， 蝴蝶逢泉。 石上天书， 佛光映染。 跌瀑飞雪， 九龙吐涎。 天碑绝世， 霄挂银链。 U型狭谷， 廿里展延。 壁红萌绿， 石奇崖悬。 龙盘虬卧， 古檀千年。 树冠硕大， 盖地遮天。 黄龙峪者， 溪流潺潺。 怪石嶙峋， 空气带甜。 仙女出浴， 喜鹊唱弦。 天碑绝世， 五虎登天。 二O一三， 5 A 上匾。 云蒸霞蔚， 打卡连连。 西峡老界岭?恐龙遗迹园 (2021年7月30日) 豫之南阳， 胜景多焉。 二O一四， 5 A 叠添。 老界岭兮， 西峡地盘。 座落太平， 风光无限。 山体巨大， 东西绵延。 四百余里， 磅礴巍然。 伏牛绝顶， 众山一览。 ＂江＂＂河＂分水， 脊梁齐天。 山名老君， 玉皇坐巅。 垛峰摩云， 百石露尖。 日有四季， 三谷相连。 脚踏两市， 鸡鸣三县。 林海苍莽， 杜鹃千年。 消暑胜地， 度假比仙。 恐龙遗址， ＂丹水＂呈现。 ＂第九奇迹＂， 辟馆筑园。 稀世珍宝， 巨型长蛋。 世界独有， ＂唯一＂标签。 龙骨出土， 实证累添。 灵山丽水， 古今同灿。 老君山 (2021年3月5日) 老君山兮， 道教圣地。 座落洛阳， 栾川老璧。 本名"景室"， 秦岭逶迤。 伏牛主峰， 二千余米。 太上老君， 坐牛遁逸。 归隐修练， 山名更易。 巅顶矗庙， 皇封册记。 铁椽铁瓦， 辉煌熠熠。 金顶道观， 结群竞立。 "玉皇"巍峨， "太清"雄奇。 雾锁万峰， 云遮千里。 翠峦隐现， 步移景异。 "龙吟听泉"， 瀑跌入溪。 "乌桑"紫红， 蝶舞花迷。 老君悟道， 丹炉出奇。 枫林醉秋， 壑谷幽寂。 "圣境无双"， "仙山第一"。 "天下名山"， 匾刻御笔。 地质公园， 5 A 鲜丽。 "道源""祖庭"， 文旅络绎。 鸡冠洞 (2021年3月5日) 鸡冠洞者， 址在河南。 洛阳辖之， 栾川地盘。 秦岭余脉， 伏牛山间。 岩溶地貌， 洞藏奇观。 山掩林遮， 清代发现。 如龙之窟， 内分四殿。 蝙蝠如织， 险象连环。 秉烛探入， 惧而回返。 欣逢盛世， 面容呈现。 洞长十里， 蔚为壮观。 上下五层， 峰回路转。 曲径通幽， 七彩斑斓。 石瀑悬垂， 如帐如幔。 龙盘凤绕， 玉柱擎天。 "八仙过海"， "金龟渡仙"。 "天狗守月"， "五佛画山"。 阁中藏秀， 石花怒绽。 "千年一吻"， 亦真亦幻。 北国洞府， 独厚得天。 锦绣5 A， 壮丽河山。 嵖岈山 (2021年3月3日) 河南遂平， "玲珑"地灵。 伏牛东缘， 领袖亲临。 六山连袂， 四湖仰映。 国家公园， 久负盛名。 南山门兮， 桥畔"补丁"。 西游砖雕， 水车风情。 双猴望月， 通天龟神。 柏躯千孔， 太宗驾临。 蓬莱三洞， 石刻摩云。 如来佛指， 状如悬针。 人文璀璨， "中原盆景"。 "地质公园"， "北方石林"。 包公镇庙， 正气凛凛。 风动石兮， 摄魄惊魂。 蜜蜡峰者， 奇象罕景。 巅泉溢泄， 涂壁逼真。 名记西游， 著者承恩。 途经此地， 巨著诞生。 峰洞石棚， 奇险幽峻。 5 A 亮眼， 远近闻名。 红旗渠 (2021年7月27日) 红旗渠兮， 河南境地。 安阳林州， 世人识记。 太行山腰， 引漳润璧。 ＂人工天河＂， ＂第八奇迹＂。 一九六O， 劈山穿壁。 十载奋战， 流灌遂意。 史册记古， 地涸禾毙。 ＂人相食＂乎， 饿殍野弃。 水乃命脉， 远牵近济。 众志成城， 群策群力。 ＂桃园＂＂夺丰＂， 渡槽接力。 渠道蜿蜒， 穿山挂壁。 分水苑者， 园林竞艺。 柏翠樟挺， 山水秀丽。 青年凿洞， 势壮景丽。 攻坚克难， 锻造奇迹。 潭号＂络丝＂， 跌水泼急。 铁索凌空， 冰帘落地。 气壮山河， 天惊神泣。 生命之渠， 希望所寄。 永城芒砀山 (2021年7月28日) 芒砀山兮， 仙女峰焉。 地盘豫属， 永城辖管。 四省交界， 风景烂漫。 山丘廿余， 文石灿然。 ＂碱河＂＂王引＂， 两水穿贯。 孤峰鹤立， 峭拔伟岸。 秦汉遗存， 蔚为大观。 豫东胜地， 雄风飙天。 刘邦斩蛇， 高祖庙煊。 汉墓棋布， 水碧天蓝。 ＂避雨晒书＂， 夫子临山。 文庙森森， 气聚云掩。 四月初一， 焚烛燃钱。 刘氏祭祖， 祷文绵绵。 天然城堡， 地下宫殿。 四神壁画， 敦煌之前。 石崖滴翠， 松抱碑嵌。 金缕玉衣， 誉盖僖山。 巴河夜月， 傩舞蹁跹。 紫气东来， 5 A 加冕。 太行大峡谷 (2021年7月29日) 大峡谷者， 豫景之极。 林州辖境， 太行怀璧。 石板岩兮， 铺锦绽丽。 十佳名胜， 5 A 熠熠。 群峰竞秀， 断崖高起。 台壁阳刚， 流湍瀑激。 ＂北雄风光＂， 画廊百里。 气势恢宏， 旷达壮丽。 ＂王相岩＂耶， 依崖临溪。 奇峰突兀， 巨岩屹立。 谷漾桃花， 高瀑第一。 三伏窟冰， 隆冬花跻。 ＂二龙戏珠＂， 雪覆太极。 瀑泻潭盈， 直抒胸臆。 太行天路， 三十公里。 霄间瞰景， 心旷神怡。 峡谷漂流， 落差百米。 曲折起伏， 惊险刺激。 千姿＂仙霞＂ 峰峦竞比。 山涧鸟鸣， 雾霭湿衣。 尧山 (2020年10月23日) 大龙山兮， 惯称尧山。 群峰巍峨， 雄踞中原。 河南范時， 鲁山辖焉。 伏牛山东， 5 A 挂匾。 山峦奇特， 主峰抢眼。 玉皇极顶， 拔地二千。 瀑布竞雄， 水冲石穿。 "白龙""九曲"， 积水成渊。 崖松坚忍， 石破根缠。 "龙爪"抠石， 扭绞千年。 春日花香， 红映绿染。 夏秋易色， 冬雪裹寒。 绮丽如画， 变幻万千。 无霾之境， 秀傲中原。 尧孙立祠， 祭祖祷天。 龙飞凤起， 香烛长伴。 大佛立身， 脚踩祥莲。 高逾同类， 天下之冠。 十佳名胜， 地质公园。 雄奇险幽， 名声赫然。 中原大佛 (2020年10月23日) 中原大佛， 辖诸鲁山。 尧山古寺， 相依相伴。 山麓环抱， 青龙缠盘。 白虎伏卧， 配以朱玄。 圣泉汤地， 四季涌澜。 濯足沐身， 祛疾养颜。 二O O二， 造像逢缘。 精筑细造， 历时五年。 开光之仪， 节重礼繁。 四海高僧， 集于一坛。 佛首接云， 高欲擎天。 二O 八米， 金光灿灿。 面相慈祥， 体态庄严。 足踏莲花， 金刚护盘。 星云赐墨， 觉光题签。 世界第一， 福祉长绵。 二O 一一， 5 A 挂匾。 文旅兴旺， 佛绽笑颜。 世纪钟鸣， 声震九天。 海晏河清， 国泰民安。 清明上河园 (2021年8月31日) 清明上河， 园景绮丽。 河南开封， 龙亭置璧。 八朝古都， 蕴富涵奇。 依＂图＂造景， 择端遂意。 亩占六百， 坐落湖西。 大宋面貌， 展露无遗。 虹桥色丹， 汴河水碧。 阁曰＂拂云＂， 红楼迤逦。 上善门者， 洞高八米。 勾梁画栋， 彩绘细腻。 临水大殿， ＂和＂＂德＂连理。 并肩擦襟， 偎依而立。 榭筑＂水心＂， 波漾脚底。 玲珑通透， 管弦风递。 ＂四方＂＂丹台＂， 雅致达极。 趣园钻圈， 纵情嬉戏。 包公迎宾， 盘鼓声激。 高跷摘花， 员外招婿。 呑吐利剑， 倒上天梯。 气功喷火。 胆吊心提。④