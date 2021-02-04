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万人助万企进行时：政府出手“减负” 企业发展“提速”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.02 08:31

　　近日，位于孟津区的洛阳宏兴新能化工有限公司生产正酣。企业在逐步打造年产值300亿元炼化一体化龙头企业的同时，今年前八个月共进口轻循环油逾20亿元，进口总量排名全省第一，为洛阳在高端石化产业领域围绕优质存量做好增量奠定坚实基础。

　　一家成立不过5年左右的年轻企业，如何一跃成为全省石化加工龙头。“离不开各级政府部门的大力帮助，尤其是洛阳海关在数个关键阶段‘出手’，着实给我们帮了大忙！”宏兴新能相关负责人激动地说。

　　洛阳海关的最新“出手”是自“万人助万企”活动开展以来，该部门积极走访宏兴新能，在得知企业税款缴纳存在资金压力时，洛阳海关当即推进税收征管改革，降低企业二次结算税款担保成本，在辅导企业提升议价能力的同时，还指导宏兴新能向外方索要原产地证书，一举为企业节省税款缴纳1001.81万元。

　　再上一次则是在今年6月，因国家出台新政后，宏兴新能每进口1万吨轻循环油，就要多缴纳1715万元消费税，洛阳海关第一时间主动联系省级保险公司，探讨宏兴新能采用关税保证保险缴纳税费的可行性，并通过差额担保方式减少企业税费保证金缴纳，进一步减轻其流动资金占用，让企业腾出更多资金用于生产发展。

　　今年2月，企业第一批进口轻循环油即将到货，却不知如何办理进口申报手续时。洛阳海关同样主动上门，手把手指导企业办理相关进口手续，并在进口轻循环油货轮到港时协调口岸海关优先安排查验，缩短装卸时间，一举为宏兴新能减少货物滞港费用20余万元，缩短省重点建设石化产业项目投产时间3个多月。

　　此外，在消耗轻循环油的主力——宏兴新能年产60万吨芳烃项目于2020年上马之初，洛阳海关更是早早“出手”。鉴于当时企业缺乏从国际市场采购原材料经验，洛阳海关通过研究相关政策，首创并推出“海关首席服务官”制度，由专人跟进该项目建设。在其指导下，当年4月，洛阳宏兴新能化工有限公司销售分公司在洛阳片区落地，并顺利运营至今。

　　为进一步给宏兴新能“减负”，如今洛阳海关还在全面了解企业运行流程的基础上，持续探索运用各项政策减轻企业资金压力：增加授信方式、探讨企业保税加工可行性、研究可否自建液体保税仓，推进企业成为海关高级认证企业……更多加速企业发展的新的“出手”正在路上！（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 张筝 贾路曼）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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