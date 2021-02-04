洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

12306推出新功能为老年人等线上购买火车票提供便利
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.02 08:29

　　语音识读、放大字号……昨日，12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。

　　记者注意到，在12306网站搜索栏右侧有“爱心模式”，该模式可支持读屏软件获取网页完整信息；提供无障碍辅助工具，支持放大缩小、调整配色、语音识读等功能；优化了登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式。

　　同时，12306手机App适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。在12306手机App方面，将支持手机读屏功能获取屏幕完整信息；优化登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式；推出标准版和爱心版两种界面模式，爱心版操作更方便，同时具有大字体、大图标等特点，标准版也增加了字体和对比度设置功能，用户可自行调整字体大小，可便捷切换标准版和爱心版。

　　此外，铁路部门还保留了现金购票、人工服务等线下渠道，加强重点旅客预约服务，为老年人及障碍人士购票出行提供便利。(记者 余子愚 实习生 马晴晴)
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 郑州大学洛阳校区今秋首批师生将入住...
  • 陆浑水库：开闸泄洪保安全【组图】
  • 洛阳地铁2号线有啥新特点？记者分享乘...
  • 守护邙山渠 防汛保平安
  • 洛阳市与郑州大学举行深化合作座谈会
  • 老城区新添一所小学 规划48个教学班可...
  • 91天！一文读懂洛阳地铁2号线试运行的...
  • 洛阳古代名医都有什么医学贡献？有三...
  • 注意！雨天开车溅人一身水 这事儿违法
  • 全市乡村振兴工作座谈会召开 江凌主持
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    层林尽染

    秋葵

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605