12306推出新功能为老年人等线上购买火车票提供便利

语音识读、放大字号……昨日，12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。
语音识读、放大字号……昨日，12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。
语音识读、放大字号……昨日，12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。
记者注意到，在12306网站搜索栏右侧有“爱心模式”，该模式可支持读屏软件获取网页完整信息；提供无障碍辅助工具，支持放大缩小、调整配色、语音识读等功能；优化了登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式。
同时，12306手机App适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。在12306手机App方面，将支持手机读屏功能获取屏幕完整信息；优化登录验证码，提供滑块验证和短信验证两种形式；推出标准版和爱心版两种界面模式，爱心版操作更方便，同时具有大字体、大图标等特点，标准版也增加了字体和对比度设置功能，用户可自行调整字体大小，可便捷切换标准版和爱心版。
此外，铁路部门还保留了现金购票、人工服务等线下渠道，加强重点旅客预约服务，为老年人及障碍人士购票出行提供便利。(记者 余子愚 实习生 马晴晴)
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