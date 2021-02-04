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一句万古传
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.09.02 08:17

　　“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。”(李白《春夜洛城闻笛》)“唯有牡丹真国色，花开时节动京城。”(刘禹锡《赏牡丹》)9月开学季，孩子们都拿到了新课本。中小学课本中，关于洛阳的诗词文章灿若繁星，在孩子们面前展开一个典雅、厚重的洛阳。

　　相比李白、刘禹锡等唐代大诗人，洛阳诗人王湾似乎不那么有名，但他的诗《次北固山下》你可能听过：“客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达？归雁洛阳边。”

　　“海日生残夜，江春入旧年”，在唐朝时就已广泛流传。宰相张说对这两句诗极为赞赏，还亲手题写在政事堂中，经常对后辈们夸赞：“瞧，这两句诗写得多好啊，这才是诗歌的典范！”

　　北固山，在现在的镇江。“金戈铁马，气吞万里如虎”，辛弃疾写过《永遇乐·京口北固亭怀古》，这里的北固亭，就在北固山。

　　三国时，“甘露寺刘备招亲”的故事，也发生在北固山。诸葛亮派大将赵云陪刘备过江，到镇江北固山甘露寺招亲，吴国太一见刘备“方面大耳，猿臂过膝”，一副天子相，大为喜悦，故愿将女儿孙尚香嫁给刘备。

　　“客路青山外，行舟绿水前。”当时，王湾在江南游历，在一个夜晚，泊舟北固山，漂泊异乡，羁旅行役之感油然而生，不由得想起了家乡，渴望“归雁洛阳边”。

　　关于王湾，史料记载很少，生卒年皆不详，他不到20岁便高中进士，可谓少年得志。

　　他并没有被委任要职，仅被授荥阳主簿，是一个佐官，不久即转洛阳尉。再后来，他被辟为博士，参与《群书四部录》的编撰，历时5年。

　　也许是厌倦了官场，也许是向往自由，王湾在青壮年时，就弃官归隐，不知所终。

　　王湾一生，仅留下约10首诗歌。

　　“何如海日生残夜，一句能令万古传。”这是唐末诗人郑谷对天才诗人的感叹。

　　虽然王湾的许多事迹已不可考，他也不像李白、杜甫、白居易、刘禹锡等大诗人一样，名满天下，广为人知，但是，他的千古名句永远在中国古典文学的殿堂上闪闪发光。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：马佳佳]
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