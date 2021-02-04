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洛阳37名援郑医疗队队员平安返洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.02 08:24
医疗队队员平安归来

　　昨日18时30分，在结束13天援郑工作后，我市37名医疗队队员全部平安返洛！

　　8月20日中午，省卫健委紧急指令传来，我市快速抽调37名重症专业方向的医护人员赶赴郑州，参与郑州市第六人民医院分流出的非新冠肺炎患者医疗救治工作。当晚，他们就投入到救治工作中。

　　37名医疗队队员被分配到综合重症监护室(ICU)和呼吸重症监护室(RICU)，每天24小时六班倒。虽然此番救治的是非新冠肺炎患者，但这些患者在医学定义中属于新冠肺炎确诊患者的密接人员，且均是患有传染性疾病的危重患者，治疗难度大，感染风险高。

　　在13天里，只要是工作时间，大家始终穿着厚重的防护服，浑身湿透，呼吸不畅。做手术的医生，还要穿上手术衣，戴上第三层手套……在这样的救治环境下，没有人喊苦喊累，用精湛医术赢得患者的赞誉。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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