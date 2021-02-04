洛阳征集大学生就业指导师 9月15日报名截止

日前，记者从市人力资源和社会保障局获悉，该局正面向社会公开征集一批大学生就业指导师，9月15日报名截止。

日前，记者从市人力资源和社会保障局获悉，该局正面向社会公开征集一批大学生就业指导师，9月15日报名截止。

2018年，市人力资源和公共就业服务中心成立大学生就业指导师服务团，首次面向社会遴选大学生就业指导师。此次重点征集对象为我市国企、民企人力资源工作从业者，评审通过的，由市人力资源和社会保障局颁发聘书并实行动态管理，聘期三年。

大学生就业指导师征集对象包括：

●高等院校、研究机构在专业领域有一定专业职称的专家学者；

●有人力资源或管理咨询行业相关就业服务培训工作经验，从事行政或人力资源相关工作5年以上的业务负责人；

●熟悉就业相关政策的政府及其所属机构工作人员；

●省级以上高校毕业生就业见习基地的负责人；

●具有人力资源服务和劳务派遣资质许可的第三方人力资源服务机构相关负责人；

●其他从事就业服务的专业人才。

扫二维码下载洛阳市大学生就业指导师申请表

符合条件的人员，可通过单位推荐或个人自荐的方式，在9月15日前将申请表、本人身份证复印件、学历及专业资格证书复印件、1英寸免冠正面彩照，报送到市人力资源和公共就业服务中心，电子版同步发送到邮箱lyyxrc＠126.com，联系电话：0379-69933508。（ 记者 牛鹏远 通讯员 周旗）