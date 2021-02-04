洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳征集大学生就业指导师 9月15日报名截止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.02 08:26

　　日前，记者从市人力资源和社会保障局获悉，该局正面向社会公开征集一批大学生就业指导师，9月15日报名截止。

　　2018年，市人力资源和公共就业服务中心成立大学生就业指导师服务团，首次面向社会遴选大学生就业指导师。此次重点征集对象为我市国企、民企人力资源工作从业者，评审通过的，由市人力资源和社会保障局颁发聘书并实行动态管理，聘期三年。

　　大学生就业指导师征集对象包括：

　　●高等院校、研究机构在专业领域有一定专业职称的专家学者；

　　●有人力资源或管理咨询行业相关就业服务培训工作经验，从事行政或人力资源相关工作5年以上的业务负责人；

　　●熟悉就业相关政策的政府及其所属机构工作人员；

　　●省级以上高校毕业生就业见习基地的负责人；

　　●具有人力资源服务和劳务派遣资质许可的第三方人力资源服务机构相关负责人；

　　●其他从事就业服务的专业人才。

扫二维码下载洛阳市大学生就业指导师申请表

　　符合条件的人员，可通过单位推荐或个人自荐的方式，在9月15日前将申请表、本人身份证复印件、学历及专业资格证书复印件、1英寸免冠正面彩照，报送到市人力资源和公共就业服务中心，电子版同步发送到邮箱lyyxrc＠126.com，联系电话：0379-69933508。（ 记者 牛鹏远 通讯员 周旗）
[ 责任编辑：潘亮]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 郑州大学洛阳校区今秋首批师生将入住...
  • 陆浑水库：开闸泄洪保安全【组图】
  • 洛阳地铁2号线有啥新特点？记者分享乘...
  • 守护邙山渠 防汛保平安
  • 洛阳市与郑州大学举行深化合作座谈会
  • 老城区新添一所小学 规划48个教学班可...
  • 91天！一文读懂洛阳地铁2号线试运行的...
  • 洛阳古代名医都有什么医学贡献？有三...
  • 注意！雨天开车溅人一身水 这事儿违法
  • 全市乡村振兴工作座谈会召开 江凌主持
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    老城区新添一所小学 规...
    陆浑水库：开闸泄洪保...
    守护邙山渠 防汛保平安
    “洛阳造”中控板让手...
    精彩热帖

    秋装宜人 风韵犹存

    层林尽染

    秋葵

    如影“水”行
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605