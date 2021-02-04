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2日起，孟津有序恢复城乡客运班线运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 21:26

　　刚刚，记者从孟津相关部门获悉，该区疫情防控指挥部发布公告，从2日起，有序恢复城乡客运班线运营。

　　记者从孟津汽车站了解到，目前孟津首批恢复运营班线已确定：

　　1.孟津至洛阳301路城际公交：早班5：30，末班18：45，平均30分钟一班；

　　2.孟津至洛阳302路城际公交：早班6：00，末班18：30，平均30分钟一班；

　　3.孟津至洛阳龙门站305路城际公交：7：30、11：30、15：30；

　　4.孟津至吉利337路：早班7：20，末班18：40，平均40分钟一班；

　　5.城区公交311路、312路、313路：早班6：30，末班18：30，平均30分钟一班；

　　6.孟津至陆村(315路)：早班6：00，末班18：10，中间60分钟一班；

　　7.孟津至元庄(318路)：早班6：00，末班18：20，平均60分钟一班；

　　8.孟津至麻屯(320路)：6：40、8：30、10：30、12：30、15：00、17：40；

　　9.孟津至常袋：7：20、9：00、10：40、12：20、14：00、15：45、17：30；

　　10.孟津至平乐(317路)：早班7：00，末班17：50，平均90分钟一班；

　　11.孟津至霞院：早班7：00，末班18：30，平均40分钟一班；

　　12.孟津至白鹤(316路)：7：10、9：30、11：30、13：30、15：30、17：30；

　　13.孟津至小浪底：7：20、9：30、12：30、15：00、17：30；

　　14.吉利至洛阳996路：早班5：10，末班18：10，平均15分钟一班；

　　15.吉利至洛阳龙门站998路城际公交：早班6：00，末班17：30，平均40分钟一班；

　　16.马洞至高速口：早班7：00，末班18：40，平均20分钟一班；

　　孟津汽车站提醒：乘车时戴口罩、测体温、出示健康码，扫“乘客登记系统二维码”；不具备扫码条件的乘客，由司乘人员进行人工登记；体温异常及未规范戴口罩的乘客禁止乘车。

　　另外，受天气、疫情防控等条件限制，村村通及部分偏远村庄线路班9月2日暂缓通车，待具备条件后恢复。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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