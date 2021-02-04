郑州大学洛阳校区 今秋首批师生将入住【视频】

备受瞩目的郑州大学洛阳校区，经过几个月时间的紧张施工，一期工程已基本完工，即将在今年秋季开学后迎来首批师生入驻。

备受瞩目的郑州大学洛阳校区，经过几个月时间的紧张施工，一期工程已基本完工，即将在今年秋季开学后迎来首批师生入驻。

郑州大学洛阳校区建设，是今年2月洛阳市与郑州大学签署的合作框架协议的重要内容。我市选择对原洛阳职业技术学院机场校区(南院)进行改造，作为郑大洛阳校区的一期工程。该校区一期建筑面积约5.1万平方米，改造后可满足1000名硕士研究生、500名博士后和教职工的工作、学习和生活需要。

1日上午，洛报融媒记者在位于周山大道的郑大洛阳校区看到，整个校区改造提升后已焕然一新，基本具备投用条件。

目前，洛阳校区实验中心大楼已经升级改造完成，具备教学、办公、会议、科研实验等基本条件。行政中心、后勤中心也可以满足近期校区内的基本服务配套和办公需求。