注意！雨天开车溅人一身水 这事儿违法

今日，小伙儿小赵反映，早上7点半左右，他在纱厂北路与玄武门大街交叉口附近一公交站台等车，附近有一片因下雨产生的积水。当时，他正在看32路公交车来了没，突然一辆悬挂新能源号牌的出租车快速驶过，溅了他一身水，同时遭殃的还有一位老太太和一个小伙儿。

今日，小伙儿小赵反映，早上7点半左右，他在纱厂北路与玄武门大街交叉口附近一公交站台等车，附近有一片因下雨产生的积水。当时，他正在看32路公交车来了没，突然一辆悬挂新能源号牌的出租车快速驶过，溅了他一身水，同时遭殃的还有一位老太太和一个小伙儿。

刚换的一身衣服被溅湿，小赵既生气又无语。担心再次被过往车辆溅湿衣服，他躲在公交站台后面等车。果不其然，过了几分钟，一辆白色私家车快速驶过，又溅了他人一身水。他想咨询一下，司机开车经过积水路段不减速溅别人一身水，交警部门能否对司机进行处罚？

瀍河交巡大队交警郭伟峰说，这种驾驶行为不仅是道德问题，还属于违法行为。之前，他遇到过司机开车溅湿路人衣服的事情，因多数司机是无意的，又获得对方谅解，主要以批评教育为主，不过也有依法处罚这种违法行为的，根据道路交通安全法第九十条：机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者20元以上200元以下罚款。此外，道路交通安全法实施条例第六十四条也规定：机动车行经漫水路或者漫水桥时，应当停车察明水情，确认安全后，低速通过。

郭伟峰提醒，大家若被恶意溅一身水，可以及时拍照保留证据，并拨打110报警，同时呼吁广大司机雨天开车经过积水路段注意减速，耐心避让行人与非机动车，避免意外发生。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)