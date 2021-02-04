平均年龄70岁！洛龙区古城街道有支暖暖的志愿服务队

“咱俩是同龄人，你的感受我能理解，不过还是建议你平时要和孩子们多沟通，都是一家人，换位思考嘛。”1日上午9点，洛阳市洛龙区古城街道社会心理服务站，65岁的志愿者薄振宇正通过一根长长的电话线，以“拉家常”的形式，为来电居民做心理疏导。

薄振宇

“咱俩是同龄人，你的感受我能理解，不过还是建议你平时要和孩子们多沟通，都是一家人，换位思考嘛。”1日上午9点，洛阳市洛龙区古城街道社会心理服务站，65岁的志愿者薄振宇正通过一根长长的电话线，以“拉家常”的形式，为来电居民做心理疏导。

古城街道社会心理服务站咨询师张丽雅介绍，薄振宇是古城街道“夕阳红”心理咨询志愿服务队的成员。在这支由辖区11名“50后”居民、平均年龄70岁的服务队中，薄振宇算得上是“年轻人”。

和一般的心理咨询服务机构相比，“夕阳红”心理咨询志愿服务队有何特殊之处？“我们这支队伍里的成员经过心理咨询培训后上岗，服务对象是辖区内有需要的老人，为他们提供主动问诊服务。”张丽雅说，街道、社区的网格员会在走访居民的过程中，将辖区内的高龄老人、独居老人等信息记录汇总，“夕阳红”心理咨询志愿服务队的成员会在这份汇总名单的基础上，筛选出辖区需重点关注的老人，以电话回访的形式与他们“一对一”联络——不仅负责摸底“目标用户”的心理状况、为他们提供简单的心理疏导服务，还减负普及防疫、防汛知识等职责。