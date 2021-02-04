洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

平均年龄70岁！洛龙区古城街道有支暖暖的志愿服务队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 19:22

薄振宇

　　“咱俩是同龄人，你的感受我能理解，不过还是建议你平时要和孩子们多沟通，都是一家人，换位思考嘛。”1日上午9点，洛阳市洛龙区古城街道社会心理服务站，65岁的志愿者薄振宇正通过一根长长的电话线，以“拉家常”的形式，为来电居民做心理疏导。

　　古城街道社会心理服务站咨询师张丽雅介绍，薄振宇是古城街道“夕阳红”心理咨询志愿服务队的成员。在这支由辖区11名“50后”居民、平均年龄70岁的服务队中，薄振宇算得上是“年轻人”。

　　和一般的心理咨询服务机构相比，“夕阳红”心理咨询志愿服务队有何特殊之处？“我们这支队伍里的成员经过心理咨询培训后上岗，服务对象是辖区内有需要的老人，为他们提供主动问诊服务。”张丽雅说，街道、社区的网格员会在走访居民的过程中，将辖区内的高龄老人、独居老人等信息记录汇总，“夕阳红”心理咨询志愿服务队的成员会在这份汇总名单的基础上，筛选出辖区需重点关注的老人，以电话回访的形式与他们“一对一”联络——不仅负责摸底“目标用户”的心理状况、为他们提供简单的心理疏导服务，还减负普及防疫、防汛知识等职责。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳地铁2号线开始试运行
  • 江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
  • 江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈
  • 雨何时能停？洛阳市气象局发布最新消息
  • 9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴...
  • 今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
  • 徐衣显调研市属国有文化企业时强调：...
  • 最新消息！洛阳都市圈旅游年票延长使...
  • “80后”任俊杰返乡创业 用时尚理念制...
  • 截至今日8时，前坪水库等8座水库超汛...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛龙区：推出“云端阅...
    精彩热帖

    足球少年

    拍日出

    秋葵

    抱犊寨风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605