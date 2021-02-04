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@洛阳食品生产企业，食品生产许可预审指导服务了解一下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 19:22

　　在洛阳，如果您打算开办食品生产企业，一个小问题先了解一下——

　　问题：食品生产企业申请办理食品生产许可证，需要市场监管部门工作人员现场核查。厂房规划和设备布局等不符合要求，核查不通过怎么办？

　　答案：企业按要求进行整改，比如厂房改建、设备布局修改等等。

　　问题：有没有“通关”诀窍？

　　答案：有。企业申请办理食品生产许可证之前，可以向洛阳市市场监管局申请“食品生产企业办理食品生产许可预审指导服务”，不仅专业而且免费，避免企业人力、物力和财力浪费，增加时间成本和经济成本。

　　1日上午，位于宜阳县的洛阳唐一生物科技有限公司就享受到了这项服务。洛阳唐一生物科技有限公司是一家高端食品生产企业，在食品加工过程中使用的冻干技术对工艺流程等方面要求较高。为了避免“走弯路”，8月下旬，该公司相关负责人来到位于市民之家的洛阳市市场监管局服务窗口表达诉求，希望能够派专人到企业进行现场指导。

　　受理申请后，该局行政审批科的工作人员和企业进行了对接。今日10时许，2名工作人员来到厂区，按照食品生产许可的相关标准和要求，分别对其生产场所、设备设施要求、设备布局和工艺流程进行了逐项检查，并对不达标、不合理的地方提出了整改建议。“如果等到设备全部安装到位，工作人员现场核查时发现有的地方不符合标准，我们就得拆装改建，既浪费人力物力又耽误商机。预审指导服务让我们少走弯路，能够尽早开工，帮助很大。”该公司相关负责人说。

　　等到整改完成后，该公司即可向市场监管部门申请办理《食品生产许可证》，市场监管部门受理申请人提交的相关材料后，将对其实质内容进行核实，并到现场核查，全部审核通过后发放证照，办理时限为承诺10个工作日。

　　洛报融媒记者从洛阳市市场监管局了解到，对食品生产企业办理食品生产许可进行预审指导，是该局推出的专项优化服务，内容包括上门提供咨询培训，一次性告知指导事项，指导企业落实主体责任，完善企业生产品控管理等。这一新举措是为了持续优化营商环境，让企业少走弯路、少跑腿，更快地完成许可审查。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 张志浩 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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