房体漏水该如何申请维修基金？专业人士为您答疑解惑

今天，洛报集团所属媒体刊发因暴雨房屋“受伤”的报道，多名市民通过晚报热线66778866、洛阳网“百姓呼声”平台反映房屋漏水问题。为方便市民了解维修资金的使用政策，3日上午，我们将邀请市物业维修基金管理中心(简称市物业维修中心)使用科科长曲军海，现场接听热线，为读者答疑解惑。

今天，洛报集团所属媒体刊发因暴雨房屋“受伤”的报道，多名市民通过晚报热线66778866、洛阳网“百姓呼声”平台反映房屋漏水问题。为方便市民了解维修资金的使用政策，3日上午，我们将邀请市物业维修基金管理中心(简称市物业维修中心)使用科科长曲军海，现场接听热线，为读者答疑解惑。

“我家房子从交房至今，楼顶漏水，地下室渗水，屋外下大雨，屋里下小雨，尤其是这几天，整栋楼墙体都被雨水浸透，物业间断修补过，但一直没解决根本问题，业主该咋办？”“我家住顶楼，屋顶漏水严重，能否加盖彩钢顶？如何申请？”……

据记者粗略统计，自8月29日至9月1日，在洛阳网“百姓呼声”平台反映房屋漏雨问题的帖子有80多条，网友纷纷咨询维修资金申请条件、流程等。还有不少读者通过晚报热线咨询维修资金使用政策等。

如果您也有维修基金使用方面的困惑，可于3日上午9点半至10点半，拨打热线电话：65233629，曲军海科长将以“一对一”接听读者来电的形式，从专业角度为大家支招，线下入户活动也将同步进行。(洛报融媒记者 仝景菁)