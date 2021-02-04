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洛阳地铁2号线有啥新特点？记者分享乘坐体验【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 18:06
 

　　1日上午，洛阳地铁2号线开始试运行。从今年3月底洛阳地铁1号线正式开通到现在，地铁2号线也在快马加鞭进行建设，并根据1号线的乘车反馈进行了优化，呈现出更多新特点。

　　洛报融媒记者有幸参加2号线首次试运行活动，快跟着我们的脚步，一起去感受下2号线列车的魅力吧！

　　在外观上，2号线列车车身上绘有豆绿色的牡丹花样，被飘逸的丝带包裹，既体现了洛阳的牡丹特色，又将“丝路精神”融汇其中，展现着洛阳开放包容的城市风貌。

　　在车厢内部，车座椅也保持豆绿色系，入目即是清新之感。座位两旁的屏风挡板采用玻璃材质，夹层中绘有层叠繁复的牡丹，更具设计感。

　　2号线的车厢内部设计更加人性化。同1号线相比，2号线列车的横杆高度上升，扶手吊环采用软性材质制作，高度降低，既降低了高个子乘客碰撞的可能性，也方便小个子乘客抓扶。为减少车辆运行时的噪音，2号线列车车厢的顶部和两侧增加了大量的隔音棉，为乘客提供更加安静的乘坐环境。

　　在地铁2号线列车车厢的第3、4节，设置有爱心座椅和轮椅区，为行动不便的乘客提供更加贴心的服务。座椅设计也大有讲究，采用“凹坑”设计，既能防滑，也能提高乘坐的舒适性。座椅下有电加热设备，冬天也能温暖出行。车厢的贯通道上方安装LED显示屏，及时播报列车运行信息，展示洛阳各个景点的风景图，将成为外地游客了解洛阳的窗口。

　　智能化是地铁2号线列车的又一特色。目前2号线车辆已具备自动洗车、自动鸣笛、对位调整等功能，还预留了自动收发车技术接口。“在没有司机驾驶的情况下车辆可自动到达正线，司机直接在正线区域等待，不必前往停放地点。”洛阳轨道集团运营分公司车辆部检修车间副主任王杭介绍。

　　地铁2号线列车也做了大量节能降耗的尝试。列车整体采用轻量化设计，取消车载制动电阻，减重约1.2吨。列车内部搭载自动调光与照明系统，可根据环境的变化，自动调节车厢内部的照明亮度，不仅更节能，还提升了乘坐的舒适度。（洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 孙亚军 文/图/视频）
[ 责任编辑：席倩倩]
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