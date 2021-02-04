2022年度河南省自然科学基金项目开始申报

1日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2022年度河南省自然科学基金项目申报工作启动。

1日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2022年度河南省自然科学基金项目申报工作启动。

●涉及领域

河南省自然科学基金主要资助自然科学方面的基础研究、战略性前沿技术研究等，申报项目分为杰出青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目、青年科学基金项目和面上科学基金项目，涉及生命、工程与材料、医学、信息、数理、化学、地球科学7个领域，通过评审的项目可获得省财政专项资金支持。

●申请人需具备条件

申请人必须是项目的实际负责人，在我省境内工作并正式受聘于依托单位的在职在岗科技人员，每年在依托单位工作时间应不少于6个月，有足够的时间和精力从事申请项目的研究；具有从事基础研究工作的经历以及良好的教育和科研工作经历等。

●申请人所在单位需具备条件

具有独立法人资格；具有专门从事基础研究活动的能力和条件；具有专门的科学研究项目管理机构和制度等。

省自然科学基金项目统一实行网上申报，申报人可登录“河南省自然科学基金管理系统”(http://nsf.hnkjt.gov.cn)，按要求进行填报，填报截止日期为9月24日。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)