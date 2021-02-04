洛阳市曲艺家协会成立 贾伟当选主席

9月1日下午，洛阳市曲艺家协会成立暨第一次会员代表大会召开，来自全市的43名会员代表齐聚一堂，共商洛阳曲艺事业发展大计。
9月1日下午，洛阳市曲艺家协会成立暨第一次会员代表大会召开，来自全市的43名会员代表齐聚一堂，共商洛阳曲艺事业发展大计。
9月1日下午，洛阳市曲艺家协会成立暨第一次会员代表大会召开，来自全市的43名会员代表齐聚一堂，共商洛阳曲艺事业发展大计。
会议审议通过了《洛阳市曲艺家协会章程》，选举产生了第一届主席团。
大会选举贾伟为洛阳市曲艺家协会主席，白治民、张怀生、刘微、张汝霖、周长帅为协会副主席，周长帅兼任秘书长。(洛报融媒记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 张松焕 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605