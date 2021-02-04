伊川公共交通将于2日12时起恢复运营

刚刚，洛报融媒记者从伊川县交通运输局获悉，该县疫情防控指挥部研究决定，从9月2日中午12时起，恢复全县城乡客运班线、公交车、出租车运营。
刚刚，洛报融媒记者从伊川县交通运输局获悉，该县疫情防控指挥部研究决定，从9月2日中午12时起，恢复全县城乡客运班线、公交车、出租车运营。
刚刚，洛报融媒记者从伊川县交通运输局获悉，该县疫情防控指挥部研究决定，从9月2日中午12时起，恢复全县城乡客运班线、公交车、出租车运营。
乘车时戴口罩、测体温、出示健康码，扫“乘客登记系统二维码”；不具备扫码条件的乘客，由司乘人员进行人工登记；体温异常及未规范戴口罩的乘客禁止乘车。(洛报融媒记者 赵硕)
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