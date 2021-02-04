91天！一文读懂洛阳地铁2号线试运行的那些事儿

1日上午，洛阳地铁2号线开始空载试运行。按照要求，此次试运行将为期91天，持续至11月底。

1日上午，洛阳地铁2号线开始空载试运行。按照要求，此次试运行将为期91天，持续至11月底。

为何要进行空载试运行？空载试运行就是来回空跑吗？

带着大家的疑问，洛报融媒记者采访了洛阳市轨道交通集团有限责任公司运营分公司(下称洛阳轨道集团运营分公司)相关负责人，一起来说说试运行那些事儿。

体验：首趟试运行十分平稳

“尊敬的各位乘客，列车即将启动，请您坐稳扶好。”1日上午10时15分，地铁2号线列车缓缓从刘富村车辆段运用库驶出，驶往八里堂站。

由于是首趟试运行，此次列车车速较慢，平均时速15km。经过约半小时行驶，列车缓缓停靠在地铁2号线八里堂站。

“首次试运行十分平稳，已达到预期效果。”洛阳轨道集团运营分公司相关负责人解释，考虑到安全因素，首次试运行会对车速进行控制，后期随着试运行时间延长，会逐步提高车速，试运行期间列车最高时速将达到80km。

洛报融媒记者实际乘车体验时发现，地铁2号线车辆启动和驾驶过程表现平稳，车辆运行时噪音不明显，列车内饰给人一种明快之感，乘车时感觉十分舒适。