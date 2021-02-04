打造“一山一水两圣人”品牌 未来五年嵩县旅游将有大变化

推动伏牛山旅游一体化、提升陆浑湖国家湿地公园、打造“两圣人”文旅新名片……洛报融媒记者从近日召开的嵩县第十三次党代会上获悉，未来五年，嵩县将以做精做特乡村旅游为抓手，激发旅游富民新活力，持续叫响“5A嵩县·全域旅游”全国名片。

嵩县白云小镇 资料图

推动伏牛山旅游一体化、提升陆浑湖国家湿地公园、打造“两圣人”文旅新名片……洛报融媒记者从近日召开的嵩县第十三次党代会上获悉，未来五年，嵩县将以做精做特乡村旅游为抓手，激发旅游富民新活力，持续叫响“5A嵩县·全域旅游”全国名片。

《洛阳都市圈发展规划(2020—2035)》明确，将构建“一带两区两环多廊道”的生态格局。其中一区，就是以嵩县、汝阳、鲁山、栾川、卢氏、洛宁等为主体的南部伏牛山生态涵养区。

围绕着力推动伏牛山旅游一体化，未来五年，嵩县将积极参与组建伏牛山旅游联盟，强化与周边县市合作，创办伏牛山旅游服务中心，构建伏牛山区域旅游规划、管理、服务、交通、驿站、景区、门票、市场、公共服务一体化。将白云山、木札岭纳入伏牛山区域，一体打造国家旅游度假区，开辟车村、白河康养游、红色游、度假游线路，创建天池山全国爱国主义教育示范基地。

陆浑湖国家湿地公园是嵩县旅游的一颗明珠。未来五年，嵩县将实施环陆浑湖生态治理、环湖乐道、环湖绿化、民宿改造等设施建设。以嵩州古城、陆浑故城、沙坡、老樊店、多彩陆浑岭为节点，推动“吃住行游购娱”全面提档升级，培育“文旅+演艺+康养+饮食”旅游新业态，建成融农、商、文、旅为一体的休闲康养胜地。

与此同时，嵩县还将全方位挖掘二程文化、伊尹文化内涵，传承弘扬理学文化、宰相文化、汤药文化、饮食文化，重点建设伊尹文化园、二程文化园、明道书院，持续办好二程理学文化论坛，打造文化精品游，体验特色研学之旅，延续历史文脉、讲好黄河故事，着力打造“两圣人”文旅新名片。

据悉，嵩县还将完善公路、休闲设施、自驾营地等旅游基础设施，每年打造25个乡村旅游特色村、A级景区，做好特色古村落、特色民居保护，把发展精品民宿作为重要方向；推行“公司+民宿+农户”模式，把民宿、饮食配套等赚钱机会让给农民。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 王博 文/图）