闻“汛”而动保安全 社区防汛不放松

9月1日上午，在洛龙区翠云路街道泉舜社区铭泉苑小区，防汛应急人员闻“汛”而动，使用防汛挡板、防水布、防汛沙包，提高小区地下车库免受浸袭的防汛能力。

9月1日上午，在洛龙区翠云路街道泉舜社区铭泉苑小区，防汛应急人员闻“汛”而动，使用防汛挡板、防水布、防汛沙包，提高小区地下车库免受浸袭的防汛能力。

连日降雨，我市各居民社区积极应对，保障小区人民群众的生命和财产安全。(洛报融媒记者 张光辉 通讯员 张俊望 薛佳慧 摄)