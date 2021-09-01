作为千年古都，洛阳中医药文化源远流长，“汤药之祖”伊尹、“针灸鼻祖”皇甫谧……许多良医身怀岐黄技，胸藏济世心。今天，我们就来说说古代洛阳良医和他们的医学贡献。

古人说，不为良相，则为良医。良相可以救世，良医可以救民。

作为千年古都，洛阳中医药文化源远流长，“汤药之祖”伊尹、“针灸鼻祖”皇甫谧……许多良医身怀岐黄技，胸藏济世心。今天，我们就来说说古代洛阳良医和他们的医学贡献。

伊尹雕像

伊尹：首创汤液，历代医家公认的“汤药之祖”

伊尹出生在伊河流域，以伊为姓，是商朝开国元勋，杰出的政治家、思想家。伊尹不仅是古代名相之首，还因为“教民五味调和，创中华割烹之术，开后世饮食之河”，被奉为烹饪鼻祖，又被称为厨圣。他以烹饪之道治国的理念，也被后世效仿。老子在《道德经》中说“治大国，若烹小鲜”，就是对伊尹的致敬。

中医常说，药食同源。

伊尹精通烹饪之道，对各种食材了如指掌，认为“调和之事，必以甘、酸、辛、苦、咸，先后多少，其齐甚微，皆有自起”。那么，他用五味调和的办法来煎煮草药，也是水到渠成的事。

上古时期，神农曾尝百草，教人用生食草药的办法养生治病。伊尹煎煮草药制成汤剂，是在此基础上的一大进步。

《汉书·艺文志》中收录有许多医书。其中，经方类医书中有一部《汤液经法》，相传就是伊尹传下来的。西晋皇甫谧在《针灸甲乙经》的序言中说：“伊尹以亚圣之才，撰用《神农本草》以为汤液。”司马光也在《资治通鉴》中记载，伊尹因悯生民之疾苦，创制了汤液。这种煎煮草药的方法，一直为后世所沿用。

伊尹祠

历代医家公认伊尹是汤药之祖，并将他与神农相提并论。

元朝王好古在《汤液本草》一书中提出：“神农尝百草，立九候，以正阴阳之变化，以救性命之昏札，以为万世法，既简且要。殷之伊尹宗之，倍于神农，得立法之要，则不害为汤液。”

不仅如此，还有人将伊尹与黄帝、神农并称为医学三大圣人。

明朝医家俞弁在《续医说》中称，黄帝“原百病之起愈”，神农“辨百药之味性”，伊尹则创制了汤液，“此三圣人者，拯黎元之疾苦，赞天地之生育，其有功于万世大矣”。在他看来，后世精于此道的人，都算得上是“圣人之徒”。

在洛阳嵩县纸房乡龙头村有一处伊尹祠，2008年，被列入河南省第四批文物保护单位。

伊尹祠内，有明宣德二年(公元1427年)重修时所立的石碑，青石雕凿，额身相连，虽经风雨侵蚀，但至今字迹仍依稀可见。正面碑额“重修伊尹祠记”为河南道提刑按察司按察史陈礼所题，碑文为河南道提刑按察司签事刘咸撰写。明代尚书胡滢题在祠碑上的《拜谒伊尹祠》诗刻于碑阴。

伊尹祠现有正殿五间，左为一德堂，右为三聘台，另存有道义门一座。伊尹祠建筑古朴典雅，有较高的建筑艺术价值，引众多游客来此拜谒。