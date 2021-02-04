冒雨抢险！偃师一处路面坍塌隐患已基本排除

8月31日晚，洛阳市偃师区山化镇再遇强降雨，光明村多处村路出现坍塌。
8月31日晚，洛阳市偃师区山化镇再遇强降雨，光明村多处村路出现坍塌。
8月31日晚，洛阳市偃师区山化镇再遇强降雨，光明村多处村路出现坍塌。接到险情报告后，村、镇干部迅速集结，同时启动抢险应急预案：一边疏散周边群众，24小时派专人在事故地附近值班值守，另一边连夜组织人员对坍塌路段进行抢险抢修，避免二次坍塌的发生。
运砂石、装沙袋、筑围挡……处理险情的“冲锋号”吹响后，山化镇光明村的多名村、镇干部奋战抢险一线，经过通宵的冒雨抢险，截至记者1日15时发稿前，该村路面二次坍塌隐患已基本排除。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 杨盈 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605