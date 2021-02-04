冒雨抢险！偃师一处路面坍塌隐患已基本排除

8月31日晚，洛阳市偃师区山化镇再遇强降雨，光明村多处村路出现坍塌。 8月31日晚，洛阳市偃师区山化镇再遇强降雨，光明村多处村路出现坍塌。接到险情报告后，村、镇干部迅速集结，同时启动抢险应急预案：一边疏散周边群众，24小时派专人在事故地附近值班值守，另一边连夜组织人员对坍塌路段进行抢险抢修，避免二次坍塌的发生。 运砂石、装沙袋、筑围挡……处理险情的“冲锋号”吹响后，山化镇光明村的多名村、镇干部奋战抢险一线，经过通宵的冒雨抢险，截至记者1日15时发稿前，该村路面二次坍塌隐患已基本排除。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 杨盈 文/图）