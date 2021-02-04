洛阳市区恢复部分客运班线和城际公交

刚刚，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，洛阳市区目前已恢复48条客运班线和城际公交线路。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，洛阳市区目前已恢复48条客运班线和城际公交线路。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳交运集团获悉，洛阳市区目前已恢复48条客运班线和城际公交线路。
●恢复3条市内客运班线：
偃师府店、栾川(定制客运)、宜阳寺坡
●恢复35条省内长途客运班线
长葛、漯河、鄢陵、周口、淮阳、郸城、太康、鹿邑、许昌、沈丘、濮阳、焦作、安阳、林州、原阳、三门峡、新乡、新蔡、商城、南召、叶县、卢氏、内乡、固始、唐河、襄县、郏县、新县、镇平、淮滨、驻马店、平顶山、汝州、通许、开封。
●恢复7条省外长途客运班线
临沂、运城、长垣、襄樊、太原、长治、晋城
●恢复3条省内城际公交线路
沁阳、温县、渑池
温馨提示：受疫情和降雨影响，目前恢复的线路运营车辆比较少；乘客乘车时须遵守疫情防控相关规定；特殊时期，公路客运班线会随时作出调整；乘客最好提前拨打电话咨询乘车问题，洛阳汽车站服务台电话63239453、龙门客运中心服务台电话60235849、洛阳客运东站服务台电话63919881。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 李博）
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