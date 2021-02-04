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明日22时起，周山大道部分路段围挡施工！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网综合 2021.09.01 15:01

周山大道下穿开元大道工程围挡施工交通导改公告

　　周山大道下穿开元大道工程将于2021年9月2日起围挡施工，为确保工程顺利实施，道路安全畅通，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：

　　围挡时间及区间

　　围挡时间：2021年9月2日22时至2022年3月30日

　　围挡区间：周山大道的洛宜路口(不含)至牡丹大道口(不含)段，分为二期实施，其中：一期围挡周山大道的牡丹大道至开元大道段，时间：2021年9月2日至2022年1月30日(隧道通车)，3月30日地面道路通车；二期围挡周山大道的开元大道至洛宜路段，时间：2021年9月30日至2022年1月30日(隧道通车)，3月30日地面道路通车。

　　交通变化及绕行线路

　　(一)交通变化情况

　　1、周山大道的牡丹大道口(不含)至开元大道口(不含)段南北方向断行。

　　2、周山大道的开元大道口(不含)至洛宜路口(不含)段9月30日后从两侧保通路通行。

　　(二)车辆绕行线路

　　1、经周山大道南北方向通行的小型车辆，可沿周山大道(左转)～牡丹大道～杜预街或宇文恺街～开元大道或洛宜路或滨河南路～周山大道～瀛洲桥绕行。

　　2、经周山大道南北方向通行的大型车辆，一律从南山大道、关林路、牡丹大道～丝路大道～凌波桥绕行。

　　3、施工围挡区域(开元大道至洛宜路段)沿线单位、小区出行的车辆，一律从周山大道两侧保通路通行。南段(开元大道至牡丹大道段)沿线单位车辆，从施工围挡内便道通行。

　　4、公交线路调整由公交公司制定并发布。

　　温馨提示

　　过往车辆在行经该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，注意安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

　　特此公告

　　洛阳市住房和城乡建设局

　　洛阳市公安局交警支队

　　洛阳市公交公司

　　2021年8月31日

（来源：洛阳交警）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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