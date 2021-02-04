紧急抢险！受强降雨影响，5层楼高的柳树倒地【视频】

8月31日，受强降雨影响，洛阳市涧西区天津路街道电厂新村社区的中鑫巷内，一棵树径约30厘米、高度约5层楼高的柳树因根系被雨水浸泡而横倒在路面上。该社区工作人员迅速集结，组织紧急抢修，截至记者发稿前，此次险情已排除。

8月31日，受强降雨影响，洛阳市涧西区天津路街道电厂新村社区的中鑫巷内，一棵树径约30厘米、高度约5层楼高的柳树因根系被雨水浸泡而横倒在路面上。该社区工作人员迅速集结，组织紧急抢修，截至记者发稿前，此次险情已排除。

社区相关负责人告诉记者，中鑫巷是电厂新村社区鑫森小区、电厂三区两个小区之间的行人、车辆必经之路，如果不及时排除大树倾倒带来的险情，势必会很大程度上影响居民出行，“社区防汛值守人员在上报险情后，一边守在路口告知行人绕行，一边联系寻找电锯等工具紧急冒雨抢修”。

经过紧张的雨中抢险，这棵柳树被锯成小段，分批拉离现场，目前，道路清理工作也已结束。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 王俊哲 文/图/视频）