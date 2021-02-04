爱奇艺又双叒叕聚焦洛阳！纪录片《洛阳十二时辰》开机

继《风起洛阳》《登场了！洛阳》后，爱奇艺“洛阳”IP再添新成员！

继《风起洛阳》《登场了！洛阳》后，爱奇艺“洛阳”IP再添新成员！

近日，由爱奇艺、美霖文化、曲影集团联合出品，“青创·纪录片计划”首批入选项目——纪录片《洛阳十二时辰》在洛阳、象山同步开机，成为“洛阳”IP继剧集、主题剧本杀、VR游戏体验店、主题酒店、综艺之后“一鱼多吃”商业模式的又一成果，将通过文化纪录片独有的角度，再现武周时期的洛阳城，让千年前的故事“触手可及”。

洛阳，曾是武周时期的都城，当时的城市风貌、文人墨客及流传至今的典故传说等，不少鲜为人知。纪录片《洛阳十二时辰》，正是将目光对准了这一特殊又璀璨的历史时期，带领观众“行走洛阳读懂历史”。

以抽象化的武周时期的十二个时辰为主线索，纪录片《洛阳十二时辰》在每一集的开篇以转盘转动结果指向本集故事所要针对的具体时段，这种不确定性改变了传统纪录片线性的呈现方式，为用户制造更多随机性惊喜。丽景门、白马寺、老君山、龙门石窟等几十处丰富场景，以及武则天、李白、上官婉儿、狄仁杰等历史人物，都将在纪录片中跨时空呈现，开启一场跨越时间长河的对话。在影像画面的整体基调上，《洛阳十二时辰》遵循了唐代以形写神的艺术特点，通过具象的历史场景结合唐代艺术美学概念，展现唐代洛阳城的生活，真正做到了“形”与“神”的双重还原。

据了解，围绕“洛阳”IP，洛阳市文旅部门、企业与爱奇艺进行了包括漫画、剧集、综艺、网络电影、动画、游戏、纪录片、舞台剧、VR全感电影、云演出、衍生消费品、地产在内的12个领域的细分开发，构建“一鱼十二吃”。随着“洛阳”系列的持续落地，越来越多有影响力的文创产品将进一步展现十三朝古都洛阳的文化魅力，助推“文旅文创成支柱”。（洛报融媒记者 李冰）(图片由爱奇艺提供)