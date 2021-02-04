雨何时能停？洛阳市气象局发布最新消息

这轮强降水，市区下得有多大？什么时候雨能停？今天11时，洛阳市气象局发布最新气象专报。

这轮强降水，市区下得有多大？什么时候雨能停？今天11时，洛阳市气象局发布最新气象专报。

●过程降雨量

洛阳市降水实况图显示，8月28日8时至9月01日7时，洛阳全域过程降雨量均超过100毫米，整个洛阳市地图被紫色覆盖，栾川部分地区被红色覆盖(紫色表示降雨量在100毫米到250毫米、红色表示降雨量超过250毫米)。

8月28日8时—9月1日7时洛阳市降水实况图

最新数据显示，8月28日8时至9月01日10时，洛阳各国家观测站降雨量(毫米)为：栾川205.8、主城区197.3、偃师183.5、孟津178.1、伊川177、嵩县171.8、宜阳171.3、新安168.3、汝阳161.8、洛宁129.5。

同时段，洛阳市各乡镇观测站降雨量(毫米)较大的有：栾川县老君山355.9、栾川县冷水299.3、栾川县蒿坪296.4。全市乡镇观测站中，降雨量超过250毫米的有9个，100毫米到250毫米的有228个，50毫米到100毫米的有9个站。