今日，洛阳高三、初三学生正式开学

“这个暑期虽然遭遇疫情和灾情的影响，但是在各方努力下，仍然能够顺利开学，我感到振奋。”1日早晨，在位于洛龙区通济街上的洛龙区第一初级中学，初三年级学生李官淇高兴地说。

“这个暑期虽然遭遇疫情和灾情的影响，但是在各方努力下，仍然能够顺利开学，我感到振奋。”1日早晨，在位于洛龙区通济街上的洛龙区第一初级中学，初三年级学生李官淇高兴地说。

1日清晨，在连绵秋雨中，洛阳高三、初三两个年级学生开学，标志着全市秋季新学期正式开始。

7时许，在洛龙区第一初级中学门口，同学们打着雨伞保持安全距离，经过体温检测后有序进入校园。按照指定通道进入教室后。同学们按照进出有序，不串楼，不串班，不聚集的原则，做好个人防护。

8时许，因为天气原因，升国旗仪式改在室内举行，在雄壮的国歌声中，同学们起立肃穆高唱国歌。随后，该校以“把疫情当教材，与祖国共成长”为主题的“开学第一课”正式开始。教室里播放防疫知识视频，利用课间时间，该校组织进行了防疫流程演练。

洛龙区第一初级中学校长雷军接受洛报融媒记者采访时表示，为迎接新学期，该校全面开展安全排查、并做好防疫物资保障、校园消杀等方面工作，做好开学前各项准备。开学后，该校将继续严格落实疫情防控各项要求。

洛阳市教育局有关负责人介绍，今年，洛阳市严格落实省委省政府决策部署，结合洛阳市疫情防控总体形势，制定出台了中小学校分批次开学方案，除了高三初三年级外，高一高二、初一初二将于9月5日开学，小学各年级将于9月10日开学，幼儿园、中等职业学校和特殊教育学校将于9月15日开学。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频）