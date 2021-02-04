洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市交警部门：不同类型货车禁限行规定不同
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.01 09:26

　　近日，有不少司机因驾驶危险货物运输车违反相关禁限行规定，被交警部门处罚，所以在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询相关政策。

　　1名司机在网帖中反映，8月27日凌晨1时许，他驾驶1辆危险货物运输车辆，在丝路大道上被执勤的交警拦下。因为他没有办理通行证，所以被交警部门处罚。对此，该司机提出疑问：现在不是有新规定，每天22时至次日6时，货车通行不用办理通行证吗？后经交警部门核实，该司机对相关政策不熟悉，每晚22时至日次6时不受禁限行约束的车辆为城市物流配送货车。

　　这样的情况并非个例。昨日，记者通过采访市交警部门，对不同类型货运车辆的禁限行规定进行整理。

　　市交警支队相关部门负责人说，我市从2020年1月2日开始实施《关于城市区道路交通管理规定的通告》，该通告划定了我市的货车禁行范围。此后，经过几次调整，放宽了相关政策，对不同类型的货车有不同的禁限行规定。

　　城市物流配送货车

　　城市物流配送货车是指在城市区内从事货物运输服务的厢式货车和封闭式货车，不包括危险货物运输车、工程运输车及拉运建筑砂石、物料等货运车辆。

　　为鼓励城市区物流配送货车使用新能源车辆，除交通高峰时段(早峰7时至9时，晚峰17时30分至19时30分)外，悬挂新能源号牌的物流配送货运车辆无须办理通行证，即可在禁限行区域通行。

　　非悬挂新能源号牌物流配送货车在每天6时至22时，禁止驶入主城区、伊滨区的禁限行区域；每天22时至次日6时在禁限行区域通行，无须办理通行证。此外，我市对城市物流配送货车不再执行机动车尾号限行规定。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳地铁2号线开始试运行
  • 速看！契税法9月1日起实施 这些热点问...
  • 江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
  • 今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
  • 江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈
  • 9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴...
  • 受持续降雨影响，洛阳一小区楼前出现塌方
  • 徐衣显调研市属国有文化企业时强调：...
  • 万人助万企进行时：洛龙区首个企业跨...
  • 孟津这种梨长得像苹果 团购1小时爆卖1...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛龙区：推出“云端阅...
    精彩热帖

    足球少年

    拍日出

    秋葵

    抱犊寨风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605