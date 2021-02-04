学生和老人乘公交车可出示纸质版健康码

日前，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询关于学生、老人乘坐公交车如何提供健康码等问题。

日前，多名网友通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询关于学生、老人乘坐公交车如何提供健康码等问题。

网友李女士说，她儿子上高三，9月1日开学后需要乘坐公交车上学，学校不允许高中生带手机进校园，可是乘坐公交车又需要出示健康码，这可怎么办？

网友马先生说，近日，他为年迈的父母“代办”了健康码，但老人不会使用智能手机，这个问题如何解决？

市公交集团有关部门工作人员说，按照相关疫情防控要求，目前，市民乘坐公交车出行需要戴口罩、测体温、出示绿色健康码。一些学生、老人乘坐公交车无法使用手机出示健康码，可由家人帮忙代为申请办理，将手机上的健康码截屏打印，乘车时提供纸质版即可。需要注意的是，纸质版健康码原则上在48小时内有效，最多不超过72小时。(记者 冯莹雅)