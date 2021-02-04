杨玄感起兵反隋 李密当军师献策

隋炀帝大业九年(公元613年)，朝廷腐败，百姓不堪重负，纷纷揭竿而起。礼部尚书杨玄感利用隋朝内外交困的局面起兵反叛，包围京城洛阳，“杨玄感之变”爆发。

隋炀帝大业九年(公元613年)，朝廷腐败，百姓不堪重负，纷纷揭竿而起。礼部尚书杨玄感利用隋朝内外交困的局面起兵反叛，包围京城洛阳，“杨玄感之变”爆发。

决心反叛向洛进发

杨玄感(？—公元613年)，弘农郡华阴(今陕西华阴东)人，隋朝重臣杨素之子，体貌雄伟。由于家世显赫，加之亲眼见到朝政乱象和隋炀帝的暴行，他担心家族功高震主，于是决心联合诸兄弟推翻隋炀帝的统治，另择明主。

李密(后来瓦岗军起义领袖)，隋蒲山公李宽的公子，自小志向远大，轻财好施，喜爱读书，胸有谋略。他被杨玄感尊为军师，并为起兵献上、中、下三计：占领涿郡治所蓟县(今属天津)，扼守临渝关(山海关)要冲，此为上计；挥师西进，直取长安(陪都)，先端掉隋炀帝杨广的老巢，此为中计；袭取洛阳，利用政治上的优势，号令四方，此为下计。

杨玄感刚愎自用，以下计为上策。他错误地认为，打下洛阳，才能大长士气，于是亲自率兵向洛阳进发。

包围洛阳下令攻城

隋朝留守洛阳的越王杨侗和尚书樊子盖，接到杨玄感起兵反隋的消息，立即加固洛阳城防。

杨玄感昼夜兼行，很快到达偃师。他命大军分两路对洛阳进行包抄：其弟杨积善率兵3000人从偃师以南沿洛水西进，从东面进攻洛阳；其弟杨玄挺从白司马坂(今洛阳白马寺)越过邙山从北面向洛阳发起进攻。他率3000人马紧随其后。

六月，杨玄挺直抵洛阳城下，将洛阳包围。他动员众人，说：“我身为上柱国，家里黄金巨万，到了既富且贵的地步，我一无所求。现在我不顾破家灭族，只是为拯救黎民百姓的性命罢了。”众人无不为之感奋，群情激昂，纷纷要求立即攻城。

消息传播开来，每天前来投营报效者数千人。就这样，杨玄感收编了大量投诚的隋军，加上招募来的百姓，队伍达到5万人。老百姓带着酒肉前来犒劳杨军。在大好的形势下，杨玄感下令攻城。

起兵失败动摇隋朝

杨玄感一方面组织攻城，另一方面四处派兵把守要道，以防隋军援军的到来。

镇守长安的代王杨侑得到杨玄感进攻洛阳的消息，立马派名将卫文升统兵4万火速救援。卫文升途经华阴县时，把杨玄感之父杨素之墓挖开，焚烧骨骸，以表达对杨玄感的憎恨。

到了洛阳，卫文升率军队绕到城北进攻杨玄感军。双方交战十余次，不分胜负。正当杨玄感胜利在望时，其弟杨玄挺被箭射中身亡，他只好暂时退兵。

八月，杨玄感在董杜原(今河南灵宝西北)列阵与隋军决战。隋军占据绝对优势，在猛烈进攻下，杨玄感大败，仅率十余骑逃往上洛(今陕西洛南东南)。杨玄感自知大势已去，命杨积善将其杀死。后来李密被捕，在押解途中乘机逃脱。至此，“杨玄感之变”彻底失败。

平定“杨玄感之变”后，隋炀帝下令屠杀参与兵变者。一时间，洛阳城内外血雨腥风。杨玄感起兵反隋虽然以失败告终，但是沉重打击和动摇了隋朝统治，对隋末农民起义起到了推动作用。（记者 贾臻）