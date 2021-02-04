洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

杨玄感起兵反隋 李密当军师献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.01 08:55

　　隋炀帝大业九年(公元613年)，朝廷腐败，百姓不堪重负，纷纷揭竿而起。礼部尚书杨玄感利用隋朝内外交困的局面起兵反叛，包围京城洛阳，“杨玄感之变”爆发。

　　决心反叛向洛进发

　　杨玄感(？—公元613年)，弘农郡华阴(今陕西华阴东)人，隋朝重臣杨素之子，体貌雄伟。由于家世显赫，加之亲眼见到朝政乱象和隋炀帝的暴行，他担心家族功高震主，于是决心联合诸兄弟推翻隋炀帝的统治，另择明主。

　　李密(后来瓦岗军起义领袖)，隋蒲山公李宽的公子，自小志向远大，轻财好施，喜爱读书，胸有谋略。他被杨玄感尊为军师，并为起兵献上、中、下三计：占领涿郡治所蓟县(今属天津)，扼守临渝关(山海关)要冲，此为上计；挥师西进，直取长安(陪都)，先端掉隋炀帝杨广的老巢，此为中计；袭取洛阳，利用政治上的优势，号令四方，此为下计。

　　杨玄感刚愎自用，以下计为上策。他错误地认为，打下洛阳，才能大长士气，于是亲自率兵向洛阳进发。

　　包围洛阳下令攻城

　　隋朝留守洛阳的越王杨侗和尚书樊子盖，接到杨玄感起兵反隋的消息，立即加固洛阳城防。

　　杨玄感昼夜兼行，很快到达偃师。他命大军分两路对洛阳进行包抄：其弟杨积善率兵3000人从偃师以南沿洛水西进，从东面进攻洛阳；其弟杨玄挺从白司马坂(今洛阳白马寺)越过邙山从北面向洛阳发起进攻。他率3000人马紧随其后。

　　六月，杨玄挺直抵洛阳城下，将洛阳包围。他动员众人，说：“我身为上柱国，家里黄金巨万，到了既富且贵的地步，我一无所求。现在我不顾破家灭族，只是为拯救黎民百姓的性命罢了。”众人无不为之感奋，群情激昂，纷纷要求立即攻城。

　　消息传播开来，每天前来投营报效者数千人。就这样，杨玄感收编了大量投诚的隋军，加上招募来的百姓，队伍达到5万人。老百姓带着酒肉前来犒劳杨军。在大好的形势下，杨玄感下令攻城。

　　起兵失败动摇隋朝

　　杨玄感一方面组织攻城，另一方面四处派兵把守要道，以防隋军援军的到来。

　　镇守长安的代王杨侑得到杨玄感进攻洛阳的消息，立马派名将卫文升统兵4万火速救援。卫文升途经华阴县时，把杨玄感之父杨素之墓挖开，焚烧骨骸，以表达对杨玄感的憎恨。

　　到了洛阳，卫文升率军队绕到城北进攻杨玄感军。双方交战十余次，不分胜负。正当杨玄感胜利在望时，其弟杨玄挺被箭射中身亡，他只好暂时退兵。

　　八月，杨玄感在董杜原(今河南灵宝西北)列阵与隋军决战。隋军占据绝对优势，在猛烈进攻下，杨玄感大败，仅率十余骑逃往上洛(今陕西洛南东南)。杨玄感自知大势已去，命杨积善将其杀死。后来李密被捕，在押解途中乘机逃脱。至此，“杨玄感之变”彻底失败。

　　平定“杨玄感之变”后，隋炀帝下令屠杀参与兵变者。一时间，洛阳城内外血雨腥风。杨玄感起兵反隋虽然以失败告终，但是沉重打击和动摇了隋朝统治，对隋末农民起义起到了推动作用。（记者 贾臻）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳地铁2号线开始试运行
  • 速看！契税法9月1日起实施 这些热点问...
  • 江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
  • 今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
  • 江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈
  • 9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴...
  • 受持续降雨影响，洛阳一小区楼前出现塌方
  • 徐衣显调研市属国有文化企业时强调：...
  • 万人助万企进行时：洛龙区首个企业跨...
  • 孟津这种梨长得像苹果 团购1小时爆卖1...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛龙区：推出“云端阅...
    精彩热帖

    足球少年

    拍日出

    秋葵

    抱犊寨风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605