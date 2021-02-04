彭兴隆在志愿服务岗迎来生日 《洛阳晚报》送来生日祝福

今天，退伍军人、党员彭兴隆迎来58岁生日。8月6日，他报名成为一名防疫志愿者，至今一直在洛龙区学府街道国宝花园小区参加志愿服务，对居民测量体温、查看健康码、登记信息。“在防疫志愿服务中过生日，我感觉很有意义。”彭兴隆说。

今天，退伍军人、党员彭兴隆迎来58岁生日。8月6日，他报名成为一名防疫志愿者，至今一直在洛龙区学府街道国宝花园小区参加志愿服务，对居民测量体温、查看健康码、登记信息。“在防疫志愿服务中过生日，我感觉很有意义。”彭兴隆说。

昨日，当记者到国宝花园小区采访时，彭兴隆表达了一个心愿，他作为《洛阳晚报》的老读者，想在生日当天收到来自《洛阳晚报》的祝福。在此，我们祝他生日快乐，也向每位坚守在防疫岗位上的志愿者致敬！(记者 余子愚 实习生 马晴晴 摄影报道)