记者带您感受栾川蕙兰独特之美

兰生幽谷，香飘悠远。前不久，“栾川蕙兰”地理标志证明商标正式通过国家知识产权局核准注册。

兰生幽谷，香飘悠远。前不久，“栾川蕙兰”地理标志证明商标正式通过国家知识产权局核准注册。这是我市继“洛阳牡丹”之后第二个获批国家地理标志证明商标的林木花卉品种，将成当地兰花特色产业发展的“金字招牌”。

您可能还不知道，在中国兰花的“大家庭”中，洛阳栾川蕙兰不仅占有举足轻重的地位，而且已经形成涵盖种植、观赏、交易、电商的产业链，成为独树一帜的特色富民产业。

日前，记者来到栾川实地走访，带您一起感受栾川蕙兰的独特之美。

蕙兰培植大棚

地理标志是啥

标示某商品来源于某地区

该商品质量好、信誉高或者其他特征突出

主要由该地区的自然因素或者人文因素所决定

比如“洛阳牡丹”“阳澄湖大闸蟹”等，具有鲜明的地域特征和文化内涵