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接种疫苗不应成为返校条件（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.01 08:36

　　洛阳中小学即将陆续开学。看晚报，教育部门明确通知，各中小学不得将学生是否接种新冠疫苗作为能否开学返校的条件，一些家长悬着的心放了下来。

　　校园是一个人群高度密集的地方，教室空间相对密闭，在防疫形势依然复杂的情况下，防控理应更严一些。秋季入学报到，学校将新冠疫苗接种证明纳入报名入学材料查验，目的是开学后安全有序推进疫苗接种，做到“应接尽接”。但个别地方把学生是否注射疫苗，甚至把家长是否注射疫苗和能否返校直接挂钩，变相强制学生或家长注射疫苗，这就不合适了。

　　大家都知道，接种疫苗是个人免疫的最优选择，有助于构筑全民免疫屏障，公众也应当积极主动接种疫苗。从8月起，在推进成人疫苗接种的同时，我市有序启动12岁至17岁中小学生疫苗接种。应当看到，这个年龄段并不能覆盖所有中小学生，而且接种也需要一定的时间，加之有些人有接种禁忌，并不是每名学生都符合接种条件。强行把接种疫苗作为返校的先决条件，就未免太过绝对化、简单化，既与现实不符，又有悖情理。

　　事实上，教育部对此已有明确的表态。正如教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰所言，疫苗接种都要遵循知情、同意和自愿的原则，既然是自愿，就不应该把接种疫苗，不管是本人还是共同生活的人，作为开学返校的一个条件，“既没有这方面的要求，同时这种做法也是不合适的”。

　　接种疫苗不是返校的必要条件，叫停“直接挂钩”也不等于放松疫情防控。在疫情防控常态化下，接种疫苗仍然是最有效的防疫手段，学校应当在做好充分准备、细化防控措施、完善应急预案的情况下，做好正面引导工作，少些简单化操作，多些周密细致做法，把“免费接种疫苗”的好事办好，确保平安开学、开学平安。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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