以担当作为新成效 推动宣传思想工作开创新局面

昨日上午，市委宣传部召开部机关以案促改警示教育暨激励党员干部担当作为动员会，传达学习全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。

昨日上午，市委宣传部召开部机关以案促改警示教育暨激励党员干部担当作为动员会，传达学习全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。

会议指出，要提升政治站位，统一思想认识，切实增强以案促改的行动自觉。要突出工作重点，把握关键环节，开展警示教育，对照查摆分析，抓好问题整改，强化监督执纪，健全完善机制，扎实做好以案促改的各项工作。

会议强调，要将学习贯彻市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话精神与宣传思想工作实际相结合，真正做到以案为鉴、警钟长鸣，主动担当、勇于作为，以时不我待、只争朝夕的精神投入工作，推动全市宣传思想工作再上台阶。要着力在学上下功夫，突出原原本本学、对标对表学，不断强化思想理论武装，提升业务工作能力，借鉴先进经验做法，在追赶中实现发展，在跨越中保持领先。要着力在谋上下功夫，围绕中心大局，瞄准工作目标，以改革创新思维来谋划工作，切实增强行动自觉，找准工作切入点和着力点，做到因势而谋、应势而动、顺势而为。要着力在干上下功夫，坚持正确选人用人导向，完善科学考评机制，建立健全容错纠错机制，大力营造干事创业氛围，永葆干事创业热情，练就过硬本领，确保全市宣传思想工作真正走在前、多出彩。(记者 李冰 通讯员 闫雅静)