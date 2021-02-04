洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

以担当作为新成效 推动宣传思想工作开创新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.01 08:29

　　昨日上午，市委宣传部召开部机关以案促改警示教育暨激励党员干部担当作为动员会，传达学习全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，研究贯彻落实意见。市委常委、宣传部部长王飞出席会议并讲话。

　　会议指出，要提升政治站位，统一思想认识，切实增强以案促改的行动自觉。要突出工作重点，把握关键环节，开展警示教育，对照查摆分析，抓好问题整改，强化监督执纪，健全完善机制，扎实做好以案促改的各项工作。

　　会议强调，要将学习贯彻市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话精神与宣传思想工作实际相结合，真正做到以案为鉴、警钟长鸣，主动担当、勇于作为，以时不我待、只争朝夕的精神投入工作，推动全市宣传思想工作再上台阶。要着力在学上下功夫，突出原原本本学、对标对表学，不断强化思想理论武装，提升业务工作能力，借鉴先进经验做法，在追赶中实现发展，在跨越中保持领先。要着力在谋上下功夫，围绕中心大局，瞄准工作目标，以改革创新思维来谋划工作，切实增强行动自觉，找准工作切入点和着力点，做到因势而谋、应势而动、顺势而为。要着力在干上下功夫，坚持正确选人用人导向，完善科学考评机制，建立健全容错纠错机制，大力营造干事创业氛围，永葆干事创业热情，练就过硬本领，确保全市宣传思想工作真正走在前、多出彩。(记者 李冰 通讯员 闫雅静)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳地铁2号线开始试运行
  • 速看！契税法9月1日起实施 这些热点问...
  • 江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
  • 今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
  • 江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈
  • 9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴...
  • 受持续降雨影响，洛阳一小区楼前出现塌方
  • 徐衣显调研市属国有文化企业时强调：...
  • 万人助万企进行时：洛龙区首个企业跨...
  • 孟津这种梨长得像苹果 团购1小时爆卖1...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛龙区：推出“云端阅...
    精彩热帖

    足球少年

    拍日出

    秋葵

    抱犊寨风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605