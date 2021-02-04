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进入小区须亮疫苗接种码？相关部门通知有偏差

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.01 08:35

　　昨日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”平台反映，8月30日，他在小区业主微信群看到物业公司发布了一个涉及西工区金谷园街道的通知，凡进入小区人员须亮明疫苗接种码，若无此码将无法进入小区，他想知道这个通知内容是否属实。

　　记者采访得知，这是西工区保利大都会物业服务中心在业主微信群内发布的通知，具体内容为：接金谷园街道通知，为加强疫情防控，自即日起凡进入小区人员(业主、业主家人及装修施工人员)须亮明疫苗接种码，若无此码将无法进入小区，请大家相互转告，并提前安排好相关事宜，符合接种条件而尚未接种的居民尽快到附近疫苗接种点接种。

　　对此，物业公司工作人员说，他们发布的内容属实，系按照金谷园街道的相关要求发布的通知。金谷园街道相关负责人说，该物业公司在业主微信群里发布的通知确系他们制定的内容，目的是督促辖区居民尽快接种新冠疫苗。

　　随后，记者从西工区新冠肺炎疫情防控指挥部得知，该区曾通知辖区居民尽快接种新冠疫苗。此次金谷园街道的通知内容有偏差，给居民造成误解。实际上，不会出现因为未接种疫苗而限制居民进入小区的情况。

　　该指挥部相关工作人员说，接种疫苗是预防新冠病毒感染最经济、最有效、最科学的手段，积极接种新冠疫苗利己利人。在此呼吁，在没有接种禁忌的情况下，符合条件的居民尽快预约接种疫苗，为构筑全民免疫屏障贡献一臂之力。(记者 余子愚 实习生 马晴晴)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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