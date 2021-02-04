被安全转移后，栾川这个村群众说“还是村干部操心得对”

8月31日晚，栾川县陶湾镇唐家庄村党支部大院楼里的灯又是彻夜通明。“村党支部的灯亮着哩……亮着，我们全家心里就踏实！”说话的，是暂住在弟弟家的村民化富贵。

8月31日晚，栾川县陶湾镇唐家庄村党支部大院楼里的灯又是彻夜通明。“村党支部的灯亮着哩……亮着，我们全家心里就踏实！”说话的，是暂住在弟弟家的村民化富贵。

在化富贵眼中，那灯光是他们全家人的“安全寄托”。事情得从8月29日说起。

8月28日至29日白天，唐家庄村24小时降雨量超过110毫米，处于暴雨红色预警区域范围内。该村地处深山区，小河里的水极易暴涨，局部山体滑坡也曾有发生，村民人身安全受到严重威胁。

看不见的风险才是最大风险。8月28日雨刚下，唐家庄村党支部就第一时间启动了防汛抗洪应急预案，以组为单位，落实责任到户到人。“村组”联动，逐户走访全村住户，逐一检查房屋是否经得起大雨，提醒深山独居户、卧床大病户、儿童、孕妇、五保低保分散供养等特殊群体，发现安全隐患，立即转移群众。

8月29日上午，打金沟组分包干部在走访时，排查出化富贵一家3口被困河对岸。由于河水紧挨化富贵家房屋流过，水位不断上涨，附近的一座石墩桥已被河水淹没。可化富贵当时还不觉得害怕：“老天下雨，会有啥事？”

情况瞬息万变，群众安全可不是小事。情况紧急，村组干部就地取材，砍下附近的几棵树并捆绑加固，在河上搭建起一座简易小桥，还在桥边固定了绳索，供人扶着通过。

“慢点，不要害怕！”“小心脚滑，拉着绳子慢慢走！”在村组干部此起彼伏的鼓励声中，转移行动开始了。

化富贵今年已经65岁，老父亲化振海更是87岁高龄，行动不便。打金沟组组长童武装二话没说，背起化振海就上了桥，小心翼翼地把老人接了过来，很快将其妥善安置。

与化富贵一起转移的还有酒馆组村民李云龙。回想起这次转移的过程，他还有点后怕：“后来这雨越下越大，还是村干部操心得对！”

从8月28日到现在，唐家庄村党支部的灯光已经连续4晚彻夜未熄。村干部轮流值守，更是彻夜不眠。这次降雨以来，唐家庄村党支部已安全转移群众16人。（记者 李迎博 王雨 通讯员 常维娜 张一林 文/图）