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洛阳市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.01 08:26

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议暨以案促改专题民主生活会。

　　会议首先传达学习了习近平总书记近期重要指示精神、全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议及相关文件精神。在随后召开的以案促改专题民主生活会上，吴中阳带头作个人对照检查、开展批评和自我批评，其他党组成员也逐一进行个人检视剖析、开展严肃的批评和自我批评。大家坦诚相见、查找问题、深挖根源，达到了锤炼党性、改进工作的目的。

　　会议强调，要深入学习领会习近平总书记近期重要指示精神，切实提升政治站位，遵循中央部署要求，结合自身实际，落实到人大各项工作中。要认真学习贯彻市委书记江凌在全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议上的讲话精神和相关文件要求，结合人大具体工作、乡村振兴、“万人助万企”活动等，引导和激励党员干部自觉在“严”的氛围下干事创业、担当作为。要强化对市委开展以案促改的认识并认真抓好落实，全面对标市委要求，充分发挥案件的警示震慑作用，认真对照查摆，深挖问题根源，剖析违纪违法原因，有针对性地制定整改措施，确保以案促改工作扎实有效开展，推动人大常委会党组和人大机关全面从严治党再上新台阶。(记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：苑曼琳]
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