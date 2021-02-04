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一封来自英烈子女感谢信的背后

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.01 08:29

　　“洛阳银行的叔叔阿姨们，你们好！我叫小乐，一名从2017年开始接受你们资助的孩子。在你们的帮助下，我完成了高中学业并考入大学，感谢你们在我们家困难之时伸出援助之手……”8月23日上午，洛阳银行收到了一封感谢信。这封信来自我市一名公安系统英烈子女小乐(化名)，他代表被资助的14名英烈子女，感谢洛阳银行这5年的资助。

　　“春蕾”温暖困难英烈子女

　　小乐说，2015年，他的父亲因突发心肌梗死在工作岗位上晕倒，没来得及留下一句话，就匆匆离开了这个世界。父亲不幸离世，爷爷奶奶身体不好，年幼的弟弟和他正在上学，家庭的重担全压在了母亲身上。

　　2017年，洛阳银行伸出援助之手，给这个困难家庭送去了温暖。当年，洛阳银行与洛阳市公安局联合启动“关爱英烈子女·助力春蕾成长”资助计划，每年为我市14名英烈子女每人无偿资助助学金5000元，直至他们完成学业。

　　“我现在是哈尔滨医科大学大四的学生，目前正在备战考研。这些年，感谢洛阳银行的帮助，减轻了妈妈的压力。”小乐说，那年他拿到洛阳银行第一笔助学金时倍感温暖。随着年龄的增大，他越发想感谢曾经帮助过他的人，因此在今年暑假他写下了这封感谢信。

　　截至目前，洛阳银行与洛阳市公安局联合启动的“关爱英烈子女·助力春蕾成长”资助计划已开展5年，资助英烈子女14人，其中1人已完成学业走上工作岗位。

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[ 责任编辑：潘亮]
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