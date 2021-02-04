“80后”任俊杰返乡创业 用时尚理念制作钢制家具（乡贤返乡创业）

切割、焊接、喷涂……昨日一大早，在位于伊滨区寇店镇李家村社区的镁恩实业(洛阳)有限公司生产车间，一群工人正在忙碌着。车间内有一间产品展厅，步入其中，只见一件件现代化的家居和办公用品摆放有序，让人感觉仿佛来到了“时尚达人”的家。

切割、焊接、喷涂……昨日一大早，在位于伊滨区寇店镇李家村社区的镁恩实业(洛阳)有限公司生产车间，一群工人正在忙碌着。车间内有一间产品展厅，步入其中，只见一件件现代化的家居和办公用品摆放有序，让人感觉仿佛来到了“时尚达人”的家。

精致的角柜、时尚的衣橱、黑白相间的储物柜……“它们看似用木质材料做成，其实都是钢制家具。”公司总经理任俊杰用手敲了敲柜子，传来“砰砰”的响声。

任俊杰是一名“80后”，伊滨区李村镇人，个子不高，谈吐幽默。2017年，他返乡创业，经营起钢制家具。这些年，任俊杰一直琢磨着如何把绿色、方便、时尚等理念融入产品，让传统钢制家具变得“年轻”。

回家乡创业之前，任俊杰一直在北京工作，当过销售经理，后来自己经商，经营钢制家具，生意做得风生水起，但总觉得没有归属感，便下定决心返乡创业。

回到洛阳后，任俊杰在李家村社区租下10亩地，建起1间厂房，创办了镁恩实业(洛阳)有限公司，干起了老本行。伊滨区拥有钢制家具生产及配套企业300余家，是有名的钢制家具产销基地，作为一家“年轻”的企业，镁恩的产品如何才能尽快脱颖而出？

“只有创新，才能使企业拥有核心竞争力，才能在市场竞争中立于不败之地。”任俊杰说，作为年轻人，他想让这些家具变得更加智能。记者注意到，任俊杰的办公室摆放着木质沙滩椅、多功能垃圾桶等物品，它们是任俊杰买来的“模特”。

这些物品设计巧妙、使用方便，任俊杰会经常研究它们的设计理念，加以提炼、升华，进而改进自己公司的产品设计。“我们将卷帘门移至钢制家用衣柜上，使衣柜不仅外观时尚，空间利用率还高。”任俊杰说，他把自己家当做“试验田”，每次生产出新的钢制家具，他都要先放在自己家里用，等家人们评价“用着不错”，才进行推广，否则就要返厂改造。

如今，他的公司生产130余种钢制家具，其中16种是无接触取餐柜、智能快递柜等智能家具，备受用户青睐。目前，任俊杰正在筹备线下体验门店，他想通过线上销售和线下体验相结合，让大家更好地认识自己公司的产品。

“我会继续扎根家乡，沉下心来做产品，让钢制家具以更加个性化的‘姿态’走入大家的生活。”任俊杰说，他会鼓励更多年轻人回到家乡，为家乡发展贡献智慧和力量。（记者 何奕儒 通讯员 杨晓亮 倪睿）