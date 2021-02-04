8月30日上午，瀍河区落实“项目为王”激励干部担当作为暨重点工程项目负责人警示教育大会召开。在集中观看工程项目领域警示教育纪录片后，会议进入表态发言环节。

“作为项目施工单位，我承诺……”

“作为项目监理单位，我表态……”

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8月30日上午，瀍河区落实“项目为王”激励干部担当作为暨重点工程项目负责人警示教育大会召开。在集中观看工程项目领域警示教育纪录片后，会议进入表态发言环节。

围绕“项目为王”，构建亲清政商关系，营造干事创业最优环境，相关委局负责人以及重点工程项目建设单位、施工单位、监理单位负责人纷纷上台表态。

联东U谷·洛阳瀍河科技创新谷项目是瀍河区重点项目。会上，与这个项目相关的三名代表先后发言，现场掌声不断。

“我表态，在政府投资项目的审批过程中，坚决做到把好关口、搞好服务相结合，做到资金和建设规模、建设标准相匹配，不参加有可能影响公正执行公务的由企业安排的宴请等活动，切实把党风廉政建设的各项规章制度贯彻到项目实施的各个环节，确保项目建设健康有序推进！”瀍河区发改委主任王冬振的发言掷地有声。

华锦建设集团股份有限公司是该项目的施工方，项目经理武涛郑重承诺：“我承诺，不以任何理由向相关单位及其工作人员赠送礼金，不以任何名义向负责工程质量监督检查或竣工验收、工程款结算的工作人员行贿，欢迎社会各界监督！”

“通过学习警示案例，我意识到工程项目反腐倡廉的必要性和重要性，作为监理部门深感责任重大。”该项目监理单位国机中兴工程咨询有限公司总监王铁民的表态干脆利落，“我决心把好制度关、质量关、亲情关、金钱关、责任关，廉洁从业、正派做人、干净做事，做一名合格的监理人员。”

“瀍河区将以最硬措施服务保障全区‘一先两园三重’战略，以最优机制精准审慎追责问责，以最大限度为干事创业的党员干部容错免责，以最大力度保持惩治腐败的高压态势，确保工程优质、干部廉洁，高质量、高标准、高效率推进重点工程项目建设。”瀍河区纪委主要负责人在总结发言时说。(记者 李冰 通讯员 霍颖莹)