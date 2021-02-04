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注入资金“活水” 助企发展提速
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.01 08:28

　　再过几天，一笔1000万元的款项即将抵达位于新安县的河南万基铝业股份有限公司账户，为企业发展提供动力。

　　这笔款项，是根据我市相关政策给予的企业项目建设补贴。

　　三年前，因电解铝烟气处理措施无法满足污染物超低排放要求，企业生产中颗粒物排放量大，回收利用少。为此，万基铝业狠下决心，启动总投资约6000万元的超洁净排放改造项目，对现有环保设施进行提升改造，以满足国家排放要求，降低生产成本，增加企业收益。

　　项目自投用以来效果良好，经实地测量，企业的颗粒物排放量大幅减少，企业还通过回收再利用进一步降低生产成本。

　　根据我市相关规定，该企业应享受补贴。在“万人助万企”活动中，市财政局了解到这一情况，便第一时间向新安县财政局下发企业技术改造专项资金通知，要求在规定时限内将资金拨付到位，并配合业务主管部门加强对项目和资金的监督检查和绩效管理工作，使企业早日享受政策优惠。

　　在具体执行中，市财政局还提出，要完善服务企业长效机制，加快涉企资金支出进度，上级下达的涉企资金，已明确具体补助对象及补助金额的，应当在规定时间内拨付到位；尚未明确的，原则上应当在接到专项转移支付后按照要求及时分解拨付到位。

　　“目前企业形势正好，这下由政府提供的‘活水’要来了，我们发展的劲头更足了！”万基铝业相关负责人表示。今年以来，该企业生产火热，上半年其宽幅面铝、镜面铝销售同比增幅分别为300%、27.91%，上半年企业综合铝锭产量同比增加2.36万吨。（记者 陈曦 通讯员 拓如印）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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