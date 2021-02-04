昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显以普通党员身份参加所在的市政府办公室第一党支部党史学习教育专题组织生活会，与大家一起深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”交流学习体会，查找差距不足，明确努力方向。

徐衣显以普通党员身份参加所在党支部党史学习教育专题组织生活会

坚定做伟大建党精神的传承者践行者

在建设现代化新征程中显担当作表率

昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显以普通党员身份参加所在的市政府办公室第一党支部党史学习教育专题组织生活会，与大家一起深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”交流学习体会，查找差距不足，明确努力方向。

会上，党支部负责同志代表支部委员会报告了支部工作开展、党史学习教育等情况，检视了差距和不足，提出了整改措施，党支部成员逐一发言，谈体会、话收获、讲问题，严肃认真开展了批评和自我批评。徐衣显指出，习近平总书记“七一”重要讲话是一篇闪耀着马克思主义真理光辉的纲领性文献，是新时代中国共产党人不忘初心、牢记使命的政治宣言，要深刻领悟伟大建党精神的核心要义和丰富内涵，深刻认识“坚持真理、坚守理想”是思想之“源”，“践行初心、担当使命”是价值之“根”，“不怕牺牲、英勇斗争”是革命之“魂”，“对党忠诚、不负人民”是奋斗之“本”，持之以恒在学思践悟中赓续红色血脉，当好伟大建党精神的传承者、践行者。

徐衣显强调，要把深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神同持续落实习近平总书记关于办公厅(室)系统“五个坚持”重要要求紧密结合起来，同学习贯彻全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神结合起来，全面打造高效机关、服务机关、创新机关、模范机关，为“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。一要强化政治建设，做对党忠诚的表率。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续提高“政治三力”，自觉加强政治历练。二要心怀“国之大者”，做服务大局的表率。顺应大势、高质量参谋辅政，着眼大局、高水平统筹协调，盯紧大事、高效率督导落实。三要切实改进作风，做勇于担当的表率。坚持高标准、严要求，重细节、提质量，高效率、快节奏，敢担当、作奉献。四要勤学善思力行，做素质过硬的表率。做到勤学勤思勤悟，专心专注专业，用心用脑用情。五要严守纪律规矩，做廉洁自律的表率。始终把纪律规矩挺在前面，守住底线、不越红线、不碰高压线。(记者 孙自豪)