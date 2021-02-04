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洛阳这名“00后”真棒！捐造血干细胞挽救白血病患儿生命
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.01 08:30

　　昨日上午，在洛阳市中心医院，来自洛宁县的20岁准大学生程一杰成功捐献153毫升造血干细胞混悬液，将用于救助外地一名1岁白血病患儿。据悉，他是我市首个成功捐献造血干细胞的00后，也是我市第36例成功捐献者。

程一杰（左）在捐献造血干细胞

　　“一杰，你臂弯的血管有点儿细，要不咱换腿上扎针？”

　　“没问题！我打小血管细，输一次液要试三四次才能扎上针！”说着，等待捐献造血干细胞的程一杰瞟了一眼护士扎针的位置，又急忙扭过头去。他双手紧握，连双脚的脚趾都抠紧了!

　　这一幕发生在昨天上午市中心医院血液科。经过几分钟仔细查看，护士成功为程一杰扎针。记者现场看到，因为过于紧张，程一杰的衣服已经被汗水湿透。

　　20岁的程一杰是洛宁县人，今年刚参加完高考，目前是河南牧业经济学院的准大学生。暑假期间，他忽然接到洛阳市红十字会的电话通知，他与一名血液病患者配型成功了！

　　“去年暑假看到捐献造血干细胞的新闻，我也希望贡献些微薄之力，就去县红十字会报名加入中华骨髓库，没想到不到一年就与一名血液病患者配型成功了。”程一杰向记者透露，除了加入中华骨髓库，他还向红十字会递交了捐献遗体申请登记表，“想多做些有意义的事”。

　　几天前，程一杰把捐献造血干细胞的事情告诉父母，得到了家人的支持。因为疫情防控，他只能一个人到医院捐献造血干细胞。在病床上，刚走出高中校园不久的程一杰，提问题时还带着几分稚气：“我这次捐献，真的能把对方救活吗？”在得到医护人员肯定的回答后，他开心地跟家人视频通话报平安并介绍了捐献情况。

　　昨日11时许，程一杰成功捐献153毫升造血干细胞混悬液。当天，这些造血干细胞混悬液被送往外地，将输入与其配型成功的一名1岁白血病患儿体内。“能拯救他人生命，是我开启大学生活最珍贵的礼物，我这个00后也算做了最大努力，希望他长大之后，能够把这份爱心传递下去！”程一杰说。

　　近日，河南省红十字会将省内部分捐献造血干细胞工作集中安排在洛阳市中心医院进行。除了8月31日完成捐献的洛阳程一杰，还有南阳的丁仲昆和漯河的王永博，将分别于9月1日、2日捐献造血干细胞，三人的义举将为三名血液病患者带去重生希望。（洛报融媒记者 王博东 见习记者 谢娜娜 通讯员 李桂锋 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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