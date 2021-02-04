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今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.01 08:17

　　一场秋雨一场寒，持续了多天的强降水终于接近尾声，昨天白天，洛阳全区降水减弱到阵雨，十分凉爽。

　　据市气象局最新气象资料分析，今天下午到夜里，本轮降水天气过程将逐渐结束，但下午之前，大部分地区仍有中雨转小雨，局部地区有大到暴雨，持续强降水导致部分地区发生地质灾害的风险较高。河南省自然资源厅、河南省气象局联合发布的地质灾害气象预警预报显示，8月31日20时至9月1日20时，洛阳南部地区发生地质灾害的可能性很大，达到地质灾害红色预警等级；洛阳北部发生地质灾害的可能性大，达到地质灾害橙色预警等级。上述地区均应做好防范措施，其中包括对预警区域内受地质灾害威胁人员进行避险转移；如遇紧急情况，立即对切坡建房、交通干线、重要管线旅游景区、学校周边等采取封闭、撤离等措施；预警区域内暂时停止户外作业和活动等。

　　未来一周，受副热带高压边缘西南暖湿气流、切变线及地面冷空气共同影响，洛阳多阴雨天气。

　　今天：中雨转小雨，局部地区有大到暴雨，下午到夜里降水逐渐结束，气温18℃到21℃。

　　明天：阴天转多云，部分地区有雾，气温17℃到27℃。

　　3日(周五)：多云到阴天，傍晚到夜里转小到中雨，气温18℃到27℃。

　　4日到5日(周六到周日)：阴天有中到大雨，局部暴雨，气温19℃到23℃。

　　6日(下周一)：中雨转多云，气温18℃到23℃。

　　7日(下周二)：多云间晴天，气温16℃到24℃。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮]
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