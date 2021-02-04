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刚刚，洛阳发布暴雨蓝色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 气象洛阳 2021.08.31 23:29

　　洛阳市气象台8月31日23时17分发布暴雨蓝色预警信号：预计未来12小时内我市各县(区)降雨量将达50毫米及以上，请注意防范。

　　防御指南：

　　1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

　　2.学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；人员应当留在室内，并关好门窗；

　　3.驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

　　4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。
[ 责任编辑：崔利利]
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