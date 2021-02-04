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研发智能装备 助力“三大改造”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.31 20:48

　　8月31日，在洛阳国家大学科技园内河南君胜自动化科技有限公司研发和生产基地，一批即将下线的工业机器人产品正在进行出厂调试。

　　该公司致力于为机械加工行业提供智能制造整体解决方案，在桁(héng)架机器人应用研发、关节机器人系统应用集成、协作式机器人应用研发，以及智能化制造工厂整体规划应用方面经验丰富，在省内外拥有了一批稳定客户。当前，企业正在加紧进行机器人集成应用领域产品研发，助力我市推进制造业“三大改造”、加快制造业高质量发展。(洛报融媒记者 潘郁 通讯员 赵国旺 摄)
[ 责任编辑：崔利利]
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