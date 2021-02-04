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铁路沿线护坡塌方 附近民房遭了殃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.08.31 20:48

　　网友反映

　　陈先生反映，他家住在陇海铁路边。29日至今，降雨已导致铁路沿线护坡发生两次塌方，掉落的砖块和泥土砸坏了他家的车棚和窗户，希望有关部门尽快处理。

　　记者追访

　　陈先生今年39岁，家住瀍河区平等街1号，他住的房子紧挨着陇海铁路线。31日上午，记者在现场看到，陈先生家是一栋3层小楼，楼体北侧与陇海铁路只有三两米之隔，但存在六七米的高低落差。

　　“29日中午和30日下午，陇海铁路沿线正对着我家的护坡两次出现塌方，把我们吓坏了。”陈先生说，铁路护坡发生塌方时，从高处掉落的砖头和泥土几乎全部砸向了他家，导致一楼和二楼多个房间的窗户损坏且无法打开，楼外一个简易车棚被压坏。

　　“东西坏了是小事，可听说接下来还有雨，现在连护坡都没了，再塌方可咋办？”陈先生说，由于担心出危险，从29日至今，他们全家一直在朋友家借住。

　　随后，瀍西街道北关社区书记闫华告诉记者，铁路护坡发生塌方后，他们立即赶到现场查看，第一时间将情况上报。经有关部门核实确认，这段塌方的铁路护坡的责任单位为洛阳平等粮食仓库有限责任公司。

　　31日下午，记者联系到洛阳平等粮食仓库有限责任公司一名负责人。对方告诉记者，他们已经派人到现场进行了查看，并与铁路部门进行过沟通，确定可以开展维修工作。不过，由于目前降雨仍然未停，贸然施工可能引发次生灾害，待雨停之后，他们将安排人员前去开展清理、维修工作。

　　截至发稿前，陈先生告诉记者，有关部门已经跟他进行了沟通，接下来，他们将继续借住在朋友家，直到清理、维修工作结束。

　　对于此事，记者也将持续关注。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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